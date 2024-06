Prinzessin Kate könnte im Juli wieder öffentlich auftreten!

Prinzessin Kate (42) musste aufgrund ihrer Krebserkrankung zahlreiche offizielle Termine des britischen Königshauses aussetzen. Kürzlich begeisterte sie ihre Anhänger jedoch mit ihrer überraschenden Rückkehr bei Trooping the Colour. Im Juli findet in London das berühmte Tennisturnier Wimbledon statt, bei dem Kate in den vergangenen Jahren anwesend war. In diesem Rahmen gibt es tatsächlich erste Anzeichen für den nächsten Auftritt der Prinzessin! Debbie Jeans, Vorsitzende des All England Lawn Tennis and Croquet Club, zeigt sich am Donnerstag gegenüber Telegraph Sport optimistisch: "Wir hoffen, dass die Prinzessin von Wales als Schirmherrin des Clubs die Trophäen überreichen kann, aber ihre Gesundheit und Genesung haben Vorrang."

Kate könnte also trotz ihrer Krebsbehandlung auch in Wimbledon dabei sein – bestätigt ist diesbezüglich bisher aber noch nichts. Doch als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs ist sie ein fester Bestandteil des Programms. Die Vorsitzenden zeigten sich insgesamt zuversichtlich über ein Comeback der Prinzessin von Wales: "Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Wir haben nur gesagt, dass wir mit ihr arbeiten und ihr so viel Flexibilität wie möglich geben werden." Trotz aller Hoffnung gestehen sie auch, nichts garantieren zu können. In jedem Fall würden sie jedoch einige Hebel in Bewegung setzen, um die Rückkehr von Kate möglich zu machen.

Am 22. März dieses Jahres gab Kate bekannt, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde und sie sich einer Chemotherapie unterzieht. Nach dieser schockierenden Verkündung hielt sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit heraus und Fans warteten vergeblich auf ihre Wiederkehr. Anfang Juni folgte dann der Wow-Moment: Bei der Parade Trooping the Colour erschien Kate endlich wieder bei einem Event in Begleitung ihrer Familie. Im Vorfeld machte sie aber deutlich, dass ihr Auftritt nicht ihre vollständige Rückkehr bedeute. "Ich mache gute Fortschritte, aber jeder, der durch eine Chemotherapie geht, weiß, dass es gute und schlechte Tage gibt. An diesen schlechten Tagen fühlt man sich schwach, müde und muss seinem Körper Ruhe geben. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man sich so gut wie möglich fühlen", erklärte sie auf Instagram.

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte beim Trooping the Colour 2024

