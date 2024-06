Breites Lächeln: Prinzessin Kate strahlt bei Charles' Parade

Seit einigen Minuten ist Trooping the Colour, die traditionelle Geburtstagsparade des britischen Monarchen im vollen Gange. Derzeit trudeln die ersten Kutschen mit Royals ein – dabei können die Fans auch einen ersten Blick auf den langersehnten öffentlichen Auftritt von Prinzessin Kate (42) erhaschen: Die Ehefrau von Prinz William (41) sitzt gemeinsam mit ihren drei Kindern in einer geschlossenen Kutsche – ihr Ehemann Prinz William ist nicht anwesend, er reitet separat auf einem Pferd. Kate strahlt dabei mit einem breiten Lächeln in ihrem weißen Kleid und scheint ihren ersten öffentlichen Auftritt seit sechs Monaten auszukosten. Beim Ausstieg aus der Kutsche macht sie zudem einen fitten und entschlossenen Eindruck. Sie wird die Parade mit den Kids aus dem Gebäude heraus verfolgen.

Bereits kurz vor Beginn der Parade war ein erstes Foto aufgetaucht, das Kate auf dem Weg zu dem wichtigen Event zeigt. Darauf saß sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern in der Kutsche, die sie zum Veranstaltungsort gebracht hat. Zu dem Zeitpunkt hatte sie allerdings noch einen ernsten Blick im Gesicht. Mittlerweile scheint die Anspannung allerdings von der dreifachen Mama abgefallen zu sein.

Erst gestern hatte Kate völlig überraschend ihre Teilnahme an der Parade angekündigt. "Ich freue mich sehr, an der Geburtstagsparade des Königs dieses Wochenende mit meiner Familie teilnehmen zu können und hoffe, über den Sommer ein paar öffentliche Verpflichtungen wahrnehmen zu können", schrieb sie zu einem Foto von sich auf Instagram. Kurz darauf meldete sich auch ein Sprecher des Buckingham Palace zu Wort und erklärte, dass König Charles III. (75) über die Teilnahme seiner Schwiegertochter hocherfreut sei.

Getty Images Prinz William, Prinz Edward und Prinzessin Anne

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinzessin Charlotte und Prinz George

