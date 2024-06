Tag der Streitkräfte: König Charles zeigt sich in Uniform!

König Charles (75) und seine Frau Königin Camilla (76) legen viel Wert auf eine angemessene Wertschätzung der britischen Truppen. Nun unterstreicht der König dies zu einem besonderen Anlass. Auf einem bisher noch nie gesehenen Foto, das der Palast gestern auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Royals veröffentlichte, trägt der Monarch die Uniform eines Feldmarschalls. Anlass des Posts war der Tag der Streitkräfte. Dieser findet alljährlich am letzten Samstag im Juni statt. Mit dem Foto demonstrieren die britischen Royals die Unterstützung des Landes für Veteranen, Kadetten, Familien und den sich noch im Dienst befindenden Soldaten.

Es handelt sich bei der Aufnahme allerdings nicht um ein aktuelles Foto. Es wurde bereits im November des vergangenen Jahres vor der Krebsdiagnose des Königs aufgenommen. In der Bildunterschrift gab das Königshaus konkrete Informationen, dass es sich um die eigene Feldmarschallsuniform des Königs handelt. Auf dem gezeigten Porträt trägt der 75-Jährige seinen zeremoniellen Gehrock als Feldmarschall Nummer eins. An seiner Seite sind Medaillen, Degen und Orden zu sehen. Als Location entschied man sich damals für den großen Korridor von Schloss Windsor, der im Hintergrund zu sehen ist. Der Fotograf Hugo Burnand (60) verewigte den König in dieser Pose. Er schoss ebenfalls die offiziellen Krönungsfotos.

Camilla äußerte sich persönlich auf dem offiziellen Social-Media-Kanal. In ihrem Fall mit einer Videobotschaft für die Angehörigen der Streitkräfte. Die 76-Jährige dankte den Männern und Frauen des Militärs für "alles, was Sie tun, um unser Land zu schützen". Sie erinnerte auch an diejenigen, die im Streben nach Weltfrieden das "ultimative Opfer" gebracht haben. Camillas Ansprache spiegelte auch ihre ganz persönliche Verbindung zu den Streitkräften wider. Sie selbst sei die stolze Tochter eines Armeeoffiziers, wie sie schon mehrfach betonte. Neben ihrem großen Herzen für das Militär kann sich die Königin auch durchaus für andere Themen begeistern. So ist sie augenscheinlich vom Pferderennsport ein waschechter Fan, wie sie beim Royal Ascot kürzlich bewies!

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla beim Royal Ascot 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr es gut, dass sich König Charles in dieser Uniform zeigt? Auf jeden Fall! Ich bin nicht so davon begeistert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de