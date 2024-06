Diese Stars kommen in vierter "Outer Banks"-Staffel dazu!

Die Pogues bekommen Zuwachs! Bald ist es wieder so weit: John B, Kiara, JJ und Co. jagen in der vierten Staffel von Outer Banks einem neuen Schatz hinterher. Obwohl die Dreharbeiten mittlerweile abgeschlossen sind, gibt es aktuell noch kein offizielles Startdatum für die neuen Folgen. Was jedoch bereits bekannt ist, ist, dass mehrere neue Gesichter zum Cast dazustoßen werden! Unter anderem mit dabei wird Pollyanna McIntosh sein, wie Netflix verkündet. Einigen dürfte die Schauspielerin aus The Walking Dead bekannt sein. In "Outer Banks" verkörpert sie Dalia, die den Pogues offenbar ihren Schatz streitig machen möchte. Ob auch Brianna Brown ihnen gefährlich werden wird? Der "Dynasty"-Star schlüpft in die Rolle von Hollis Robinson, die bereits mit Ward Cameron zusammenarbeitete.

Ebenfalls eine Rolle in der Serie werden J. Anthony Crane, Rigo Sanchez und Mia Challis spielen. Letztere soll wohl mit Austin Norths (27) Charakter Topper anbandeln. Zurückkehren werden zudem die altbekannten Darsteller Chase Stokes (31), Madelyn Cline (26), Rudy Pankow, Madison Bailey (25), Jonathan Daviss und Carlacia Grant. Charles Esten (58), der Sarahs Vater Ward Cameron verkörperte, wird dagegen wohl nicht zu dem Netflix-Hit zurückkehren. Sein Charakter stürzte im Staffelfinale mit Schusswunden von einer Klippe. Obwohl der Schatzjäger schon einmal seinen Tod vortäuschte, bestätigte der Schauspieler gegenüber Us Weekly bereits, in der vierten Staffel nicht am Start zu sein: "Es war wirklich schwer, nicht dabei zu sein... Ich weiß, dass es etwas ganz Besonderes werden wird."

Obwohl auch eine Rückkehr von Madelyn zunächst ungewiss erschienen war, machte sie den Gerüchten, dass sie nicht in Staffel vier dabei sein wird, bereits den Garaus. "Ich werde für so viele Folgen zurückkommen, wie sie mich haben wollen", stellte die 26-Jährige in ihrer Story auf Instagram klar, nachdem gemunkelt worden war, dass sie nach der dritten Staffel aussteigt.

Getty Images Pollyanna McIntosh, Schauspielerin

Getty Images Mia Challis, 2023

