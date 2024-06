So könnte Charles Estens "Outer Banks"-Rückkehr aussehen!

Steht er noch einmal von den Toten auf? Charles Esten (58) verkörpert in der beliebten Netflix-Serie Outer Banks den gewieften Geschäftsmann Ward Cameron. Aktuell sind die Dreharbeiten für die vierte Staffel in vollem Gange. Dass der Schauspieler auch wieder am Start ist, ist wohl eher unwahrscheinlich – immerhin stürzte sein Charakter im Finale der dritten Staffel mit Schusswunden von einer hohen Klippe. Doch Charles hat bereits eine Idee, wie er doch wieder vor die Kamera treten könnte! "Wie wäre es mit – und ich stelle das auch den Produzenten vor – seinem lang verloren geglaubten Zwilling?", schlägt er gegenüber Us Weekly vor und führt diese Idee sogar noch weiter aus: "Ich könnte einen bleistiftdünnen Schnurrbart tragen."

Fürs Erste scheint es allerdings nicht geplant zu sein, Charles zurück in die abenteuerliche Serie zu holen. "Aber jetzt mal Spaß beiseite, sie sind aktuell fast dabei, die vierte Staffel abzuschließen... Es war wirklich schwer, nicht dabei zu sein... Ich weiß, dass es etwas ganz Besonderes werden wird", fügt der Serienstar noch hinzu. Besonders weit hergeholt wäre eine Rückkehr von Ward Cameron zumindest nicht – immerhin täuschte der Schatzjäger schon einmal seinen Tod vor...

"Wir können im Rahmen einer vierten Staffel von 'Outer Banks' weitere spannende Wendungen und Highlights in der Serie konzipieren", verkündeten die Serienschöpfer im vergangenen Jahr die neuen Folgen, wie Deadline berichtete. Die vierte Staffel soll wohl sogar noch im Laufe des Jahres 2024 erscheinen.

Getty Images Charles Esten, Schauspieler

Netflix Rudy Pankow, Madison Bailey, Carlacia Grant, Jonathan Davis, Chase Stokes und Madeline Cline in "Out

