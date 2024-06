Dreharbeiten für vierte "Outer Banks"-Staffel sind beendet!

Die Pogues kehren bald zurück! Im vergangenen Jahr feierte die dritte Staffel des Netflix-Hits Outer Banks Premiere auf der Streamingplattform. Nur wenige Wochen später bekamen die Fans der abenteuerlichen Serie auch schon die freudigen News verkündet, dass die Schatzsuchen von JJ, John B, Kiara und Co. noch weitergehen werden. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie verraten die Schauspieler nun, dass die Dreharbeiten der vierten Staffel abgeschlossen sind! "Es war eine verrückte, verrückte Reise. Aber sie ist zu Ende", äußert sich Hauptdarsteller Chase Stokes (31), während im Hintergrund seine Co-Stars herumalbern.

Es sind in der Vergangenheit immer mal wieder Gerüchte aufgekommen, dass Madelyn Cline (26), die in der Serie Sarah Cameron verkörpert, womöglich nach der dritten Staffel aussteigt. Das aktuelle Video zeigt das Gegenteil: Denn auch die 26-Jährige ist Teil der neuen Folgen. Bereits damals bezog sie zu den Spekulationen Stellung. "Nicht alles im Internet entspricht der Wahrheit", erklärte sie in ihrer Instagram-Story und fügte noch hinzu: "Ich werde für so viele Folgen zurückkommen, wie sie mich haben wollen."

Doch wie steht es um Madelyns Serienvater, der von Charles Esten (58) verkörpert wird? Immerhin stürzte Ward Cameron im Finale der dritten Staffel mit Schusswunden von einer Klippe und scheint tatsächlich das Zeitliche gesegnet zu haben. Obwohl der Schatzjäger bereits einmal seinen Tod vortäuschte, scheint sein Schicksal nun endgültig besiegelt zu sein – zumindest ließ Charles dies im Interview mit Us Weekly verlauten: "Es war wirklich schwer, nicht [in Staffel vier] dabei zu sein... Ich weiß, dass es etwas ganz Besonderes werden wird."

