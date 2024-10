Chase Stokes spürt Druck, für "Outer Banks" fit zu bleiben

Für Chase Stokes (32) ist es wichtig, seinem Charakter in Outer Banks treu zu bleiben – und das bedeutet, hart an seinem Surferbody zu arbeiten. Nun hat er in einem Interview mit People offenbart, welchen Druck er empfindet, für die vierte Staffel der Netflix-Serie in Bestform zu bleiben: "Ich möchte nicht auf dem Bildschirm erscheinen und so aussehen, als würde ich mich nicht um mich kümmern, weil ich denke, dass das irgendwie respektlos und abwertend gegenüber der Show und dem Publikum ist, das eingeschaltet hat."

Obwohl seine Karriere gerade einen Höhenflug erlebt, bleibt Chase seinen Wurzeln in der Netflix-Produktion treu und ist der Serie zutiefst dankbar. Er beteuerte, dass er niemals die Show verspotten würde, die ihm die Möglichkeit gegeben hat, ein ganz neues Leben zu führen. Trotz neuer Projekte freut er sich immer, mit seinen Kollegen ans Set zurückzukehren. "Egal, wohin das Leben uns führt, unser sicherer Hafen war immer die Show", betonte er.

Vor seiner Rolle als John B lebte der 32-Jährige zeitweise in seinem Auto und hatte kaum Erfahrungen im Schauspielgeschäft. Sein Ziel war immer, durch eine Jugendserie in Hollywood Fuß zu fassen, was ihm durch "Outer Banks" gelang. Vor Kurzem feierte er mit seinem neuen Film "Uglies" Premiere. Dort zeigte er sich turtelnd mit seiner Freundin, der Country-Sängerin Kelsea Ballerini (31), auf dem roten Teppich und feierte seinen Erfolg. Doch auch für seine Co-Stars Madelyn Cline (26) und Drew Starkey ging es seit dem Start der Show 2020 karrieretechnisch steil bergauf.

JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX Madelyn Cline und Chase Stokes in "Outer Banks"

Getty Images Kelsea Ballerini und Chase Stokes bei der Premiere von "Uglies" im September 2024 in Los Angeles

