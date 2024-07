"20 Tage weg": Jamie Foxx spricht über medizinischen Notfall

Im vergangenen Jahr machte Jamie Foxx (56) mit schockierenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam: Der Komiker erlitt im April einen medizinischen Notfall, über den bisher allerdings nicht viel bekannt ist. In einem Video, das derzeit auf X viral geht, spricht der Schauspieler nun mit einigen Personen über den Vorfall: "Sehen Sie, im April des vergangenen Jahres hatte ich starke Kopfschmerzen. Ich bat meinen Kumpel um Advil [Schmerzmittel] und war 20 Tage lang weg. Ich kann mich an nichts erinnern."

Als er wieder zu sich kam, teilten ihm seine Schwester und seine Tochter mit, dass er in Atlanta bei einem Arzt sei. "Der nächste Arzt sagte: 'Da oben ist etwas im Gange'", erklärte er weiter und zeigte dabei auf seinen Kopf. Was genau ihm zugestoßen war, wollte der "Gesetz der Rache"-Star jedoch nicht vor der Kamera verraten. Allerdings kündigte Jamie bereits im März an, dass er bald über seinen medizinischen Notfall sprechen wolle. "Alle wollen wissen, was passiert ist und ich werde euch sagen, was passiert ist. Aber ich muss es auf meine Art und Weise tun", erklärte er laut Variety in einer Rede bei den AAFCA-Awards.

Trotz des erschreckenden Vorfalls soll der Comedian mittlerweile aber wieder voll auf der Höhe sein. Das berichtete ein Insider bereits im April gegenüber People: "Er arbeitet jetzt mit vollem Elan, lebt abstinent und genießt seine Gesundheit. Jamie ist ein geselliger Typ, er mag es, mit seinen Freunden zusammen zu sein, er muss mit allen möglichen Dingen beschäftigt sein. Er ist ein echter Unternehmer, er hat ständig neue Projekte in petto." Und auch seine Tochter Corinne bestätigte die freudigen Neuigkeiten kürzlich gegenüber Entertainment Tonight. "Es geht ihm gut, es geht ihm fantastisch", schwärmte sie.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

