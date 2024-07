Erstes Pärcheninterview: So lernte Mike Cees Delia kennen

Mike Cees ist seit wenigen Wochen wieder frisch verliebt. Beim Boxkampf von Eric Sindermann (35) und Jörg Hansen feiern der Realitystar und seine neue Freundin Delia Grösch ihren ersten öffentlichen Pärchenauftritt – und plaudern dabei aus dem Nähkästchen. "Ich habe eine bezaubernde Dame an meiner Seite. Ich hatte keine Ahnung, wer Delia ist, sie hatte kaum eine Ahnung, wer ich bin. Wir haben uns in einer Kneipe in München kennengelernt", erklärt der Prominent getrennt-Teilnehmer im Interview mit Berliner Kurier.

An ihr Kennenlernen könne sich Mike nicht mehr genau erinnern. "Du bist in den Raum reingekommen, ich war schon im Raum und bestimmt schon bei 2,0 Promille. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sich das ergeben hat, aber am Ende hat sich das so zusammengefügt, dass es einfach nur passt", verrät der Ex von Michelle Monballijn. "Es war nachts um drei oder vier Uhr und ich habe ein Schlabber-Outfit getragen. Aber wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und hatten denselben Humor, dann war das Outfit in dem Moment egal", schwärmt Delia. Auch wenn die Turteltauben erst seit wenigen Wochen ein Paar sind, seien die beiden sehr verbunden, weswegen es sich schon viel länger anfühle.

Mike scheint es mit Delia richtig ernst zu sein. Sie bringe Seiten in ihm hervor, die er bis dato noch nicht kannte: "Es fühlt sich richtig mit ihr an, ich bin tiefenentspannt. Ich bin ja doch ein sehr impulsiver Mensch und Delia erdet mich. Ich habe in meinem Leben bisher noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich so entspannt bin." Zuvor war Mike mit Michelle verheiratet. Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an "Prominent getrennt" ist bei den beiden jedoch endgültig alles aus und vorbei. Sie werfen sich gegenseitig sogar Körperverletzung vor.

Promiflash Mike Cees im Juni 2024

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

