Nach Trennung von Michelle: Mike Cees ist wieder vergeben

Mike Cees ist wieder in festen Händen! Auf Instagram veröffentlicht er einen Beitrag, der ihn mit Delia Gröschl, der Ex-Freundin von Chris Töpperwien (50) Arm in Arm zeigt. "Es ist offiziell", schreibt er zu dem Schnappschuss und ergänzt: "Es gibt nichts Schöneres als jemand, der dir sagt, du wirst wieder aufstehen, wenn du am Boden liegst. Jemand, der an dich glaubt und dir Mut gibt weiterzumachen, wenn du es am meisten brauchst. […] Darf ich vorstellen, hier sind: Bonnie & Clyde".

Unter dem Beitrag freuen sich die meisten seiner Fans mit dem frischverliebten Paar. "Mike, ich wünsche euch beiden, dass ihr glücklich zusammen seid. Ich freue mich wirklich für dich mit", lautet ein Kommentar. "Schönes Paar. Viel Glück für euch beide", schreibt ein anderer User. Doch auch einige hämische Kommentare sind unter dem Post zu finden. "Bald noch mal Prominent getrennt", meint ein Nutzer.

Vor wenigen Wochen war Mike noch gemeinsam mit seiner Ehefrau Michelle Monballijn bei der TV-Show zu sehen. Dort stritten sich der DJ und die Schauspielerin immer wieder heftig. Dennoch näherten sich die beiden auch erneut an: Es kam sogar zum Kuss zwischen dem On-off-Pärchen. Mittlerweile scheinen die beiden aber definitiv einen Schlussstrich unter ihre Ehe gezogen zu haben.

Mike Cees im Juni 2024

Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

