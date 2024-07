Nelly überrascht seine Ashanti mit einer süßen Babyparty!

Vor wenigen Wochen teilten Ashanti (43) und ihr Ehemann Nelly (49) tolle Neuigkeiten: Die Sängerin und der Rapper werden Eltern! Nun stand eine Babyparty an, die der Papa heimlich organisiert hatte. Ein Video auf Instagram zeigt die beiden dabei, wie sie einen Fahrstuhl verlassen und – ganz zu Ashantis Überraschung – von zahlreichen Freunden des Paares empfangen werden. Die Gäste rufen laut "Überraschung!", als sich die Türen des Fahrstuhls in einer Boutique in New York öffnen. Die "Foolish"-Interpretin schlägt sich strahlend die Hand vor den Mund und scheint die Geschehnisse zunächst gar nicht einordnen zu können, bevor sie beginnt, ihre Freunde zu umarmen. Direkt hinter ihr steht ihr Liebster und ist sichtlich erfreut über die gelungene Überraschung.

Ashanti trägt ein gelb-weiß gemustertes Set, bestehend aus einem Bustier-Top und einem langen Rock, das ihren Babybauch gekonnt in Szene setzt. Unter den geladenen Gästen befindet sich auch der Rapper Fat Joe (53) mit seiner Frau Lorena Cartagena. Er teilt ein Foto von sich und seiner Partnerin gemeinsam mit den werdenden Eltern auf der Social-Media-Plattform und schreibt dazu: "Heute hatten wir eine Babyshower, ich liebe dich, meine Schwester, ich freue mich so für euch alle, Gott ist groß." Hinter den Vieren ist neben unzähligen gelben und weißen Luftballons auch ein kleines weißes Kinderkleidchen aufgehängt, was einigen Usern sofort ins Auge sticht. "Seht ihr alle dieses Kleid? Es wird ein Mädchen!", vermutet eine aufgeregte Nutzerin in der Kommentarspalte. Bisher ist das Geschlecht des Babys allerdings noch nicht bestätigt.

Der "Just A Dream"-Interpret und die 43-Jährige hatten sich bereits im Jahr 2003 gedatet. Zehn Jahre später ging ihre Beziehung jedoch in die Brüche. Im September vergangenen Jahres bestätigten die beiden ihr Liebescomeback, worauf im April die Bekanntgabe ihrer Verlobung folgte. Doch damit nicht genug: Aus staatlichen Dokumenten, die TMZ vorliegen, sind die Eltern in spe bereits seit mehr als sechs Monaten verheiratet. Laut dem Magazin seien Nelly und Ashanti am 27. Dezember 2023 vor den Traualtar getreten.

Instagram / fatjoe Nelly, Ashanti, Fat Joe und Lorena Cartagena bei Ashantis Babyparty

Getty Images Ashanti und Nelly im Juli 2006

