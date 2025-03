Sängerin Ashanti nimmt ihr Kleinkind mit auf ihre große Tour

Sängerin Ashanti (44) hat in einem Gespräch mit dem Magazin People verraten, dass sie ihre bevorstehende Tour als neue Herausforderung sieht – nicht nur beruflich, sondern auch privat. Denn sie ist vor sieben Monaten Mutter eines kleinen Jungen namens Kareem Kenkaide geworden, den sie liebevoll KK nennt. Ehemann Nelly (50) und ihre Mutter Tina Douglas stehen Ashanti dabei unterstützend zur Seite. "Es wird das erste Mal sein, dass ich als Mama auf Tour gehe", erklärte die frischgebackene Mutter und fügte hinzu: "Natürlich werden wir zusätzliche Hände brauchen. Es wird auf jeden Fall zusätzliche Koffer geben, denn ich reise schon mit zu viel Gepäck." Für Ashanti startet die Tour im April in Großbritannien und Irland mit Sean Paul (52) und Fat Joe (54), später folgen Konzerte in Brooklyn und Kalifornien zusammen mit anderen R&B-Größen.

Schon jetzt denkt Ashanti, die sich ein weiteres Kind wünscht, intensiv über die Organisation ihrer Tournee nach, um ihrem neuen Alltag als Mutter gerecht zu werden. Ihr Baby wird sie bei jedem Konzert begleiten, weshalb sie besonders vorsichtig mit der Umgebung und der Planung ist. "Ich bin auf jeden Fall in Mama-Bären-Schutzmodus", erklärte sie und betonte, wie wichtig es sei, nicht zu viele Leute in ihre privaten Zimmer hereinzulassen und auf Hygiene zu achten. Ihre Mutter, die sie humorvoll "Momager" nennt, werde dabei eine Schlüsselrolle spielen, um die Sängerin zu unterstützen. "Wir werden viel mehr auf die Zeit achten und mehr Zeit damit verbringen, uns vorzubereiten, weil man einfach nie weiß, was passieren wird." Auch die kleinen Herausforderungen des Alltags als Mama halten Ashanti auf Trab: "Es wird wichtig sein, den Tag genau zu planen und sich Zeitfenster für alles zu schaffen," so die Künstlerin.

Neben ihrer neuen Rolle als Mutter, die sie "erfüllt", bleibt Ashanti ehrgeizig. Sie möchte intensiv an ihrer Fitness arbeiten, um wieder vollständig in Topform zurückzukehren. In vergangenen Interviews betonte Ashanti häufig die enge Beziehung zu ihrer Mutter und beschrieb diese als ständige Stütze in einem ansonsten hektischen Leben. Auch ihr Ehemann Nelly scheint für die gemeinsame Elternschaft voll und ganz an ihrer Seite zu sein. Bereits 2003 lernt ihn die R&B-Sängerin, die seit über 20 Jahren eine feste Größe im Showbusiness ist, kennen. Nach ihrer Trennung im Jahr 2013 folgte 2024 schließlich das Liebes-Comeback. Mit ihrer ersten Solosingle "Foolish", die 2002 zum Welthit avancierte und auf Anhieb den Sprung auf Platz eins der US-Charts schaffte, scharte sich eine treue Fangemeinde um Ashanti. Für die erfahrene Künstlerin ist diese neue Phase im Spannungsfeld zwischen Familie und Berufsalltag eine "wunderbare Sache", wie sie abschließend betonte.

Nelly und Ashanti im Mai 2024

Ashanti, Musikerin

