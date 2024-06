Nicht nur verlobt? Nelly und Ashanti sind schon verheiratet!

Erst vor wenigen Monaten teilten Ashanti und Nelly tolle Neuigkeiten: Die werdenden Eltern haben sich verlobt! Doch das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Laut staatlichen Dokumenten, die TMZ vorliegen, sind die Musikstars offenbar rechtlich gesehen schon Mann und Frau – und das schon seit ganzen sechs Monaten! Wie das US-amerikanische Magazin jetzt berichtet, stehe auf den Papieren der 27. Dezember 2023 als ihr Hochzeitsdatum. Der Ort ihrer Trauung geht aus den Dokumenten nicht hervor. Die Hochzeitsnews wurden jedoch in St. Louis County, Nellys Heimatstadt bekannt. Gaben sie sich also in der Heimat des Rappers das Jawort?

Nelly und Ashanti halten ihre Beziehung ganz offensichtlich sehr privat. Vor wenigen Tagen gab die R&B- und Pop-Sängerin jedoch süße Details zu ihrer Verlobung bekannt. Im Interview mit Entertainment Tonight verriet die schwangere Musikerin, wie dieser wichtige Moment für sie abgelaufen ist. Nelly habe ganz simpel im Bett um ihre Hand angehalten. Das Künstler-Duo habe zusammen ferngesehen, als der Sänger die Frage aller Fragen stellte. Für Ashanti offenbar genau das Richtige: "Es war einfach ein sehr schöner, intimer Moment. Ich habe geweint und ihm einen dicken Kuss und eine feste Umarmung gegeben. Ich war überglücklich."

Nelly und Ashanti schweben nicht nur auf Wolke sieben, sondern auch im Babyglück. Denn zurzeit erwarten der US-amerikanische Rapper und die Sängerin ihr ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auf Social Media lässt die "Rain On Me"-Interpretin ihre Fans immer wieder mit süßen Schnappschüssen an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Auch vor wenigen Wochen freute sich Ashanti über einen besonderen Meilenstein im Netz. Gemeinsam mit ihrem Liebsten und ihrer Familie feierte die werdende Mama ihren ersten Muttertag! "Unsere Familien zusammenzuhaben, während wir dabei sind, uns auf eine so unglaubliche Reise zu begeben, war großartig", schwärmte sie auf Instagram.

Getty Images Nelly und Ashanti im März 2024

Instagram / https://www.instagram.com/ashanti/?img_index=5 Ashanti und Nelly mit ihren Familien

