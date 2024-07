Ohne BH! Heidi Klum rockt freizügigen Look in Paris

Heidi Klum (51) genießt aktuell ein paar entspannte Tage mit ihrem Liebsten Tom Kaulitz (34) in Paris. Fleißig versorgt die Germany's Next Topmodel-Jurorin ihre Follower auf Instagram mit Bildern und Videos aus der Stadt der Liebe – dabei darf natürlich auch der eine oder andere Schnappschuss von Heidis ausgefallenen Looks nicht fehlen! Wo andere bei Städtetrips eher auf die Funktionalität der Kleidung achten, lässt es das Supermodel outfittechnisch so richtig krachen und setzt seine heißen Kurven gekonnt in Szene. Auf einem aktuellen Foto auf der Social-Media-Plattform posiert Heidi in einem schwarzen Spitzenkleid, das ihre Follower in Schnappatmung versetzen dürfte. Der XXL-Ausschnitt des Kleides, der kurz über ihrem Bauchnabel endet, legt Heidis Dekolleté frei – von einem BH fehlt dabei jede Spur. "Gute Nacht Paris", schreibt die Modelmama unter ihren Post und fügt ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Weitere Bilder auf ihrem Social-Media-Profil zeigen Heidi und Tom bei einem Spaziergang zum Triumphbogen, einem Stopp vor dem Eiffelturm und dem gemeinsamen Frühstück auf dem Hotelbalkon. Auch ein Besuch des ikonischen Theaterstücks "Moulin Rouge" durfte auf der Liste der beiden nicht fehlen. Dabei ließ sich die 51-Jährige offenbar von den extravaganten Outfits der Darsteller inspirieren. Heidi trug ein schulterfreies pinkfarbenes Minikleid mit unzähligen Federn, das ihre langen Beine perfekt zur Geltung brachte.

In den vergangenen Wochen verbrachten die America's Got Talent-Jurorin und Tom auch einige Tage in Deutschland. Gemeinsam mit Heidis Tochter Leni Klum (20) und ihrem Freund Aris Rachevsky feuerten sie die deutsche Nationalmannschaft beim Eröffnungsspiel der Fußball-EM gegen Schottland an. Alle vier bemalten ihre Gesichter von oben bis unten in den Farben der Deutschland-Flagge.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Supermodel

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Fußball-EM 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Heidis freizügigen Look? Sehr stylish! Sie kann es auf jeden Fall tragen. Zu gewagt. Nicht mein Geschmack. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de