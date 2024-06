Parisurlaub mit Tom: Heidi Klum glänzt im pinken Federlook

Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (34) genießen momentan ihre Zeit in der Stadt der Liebe. Wie aus dem Instagram -Account des Models hervorgeht, besuchten die Turteltauben in der französischen Hauptstadt das berühmte Pariser Theaterstück Moulin Rouge, in dem die Darsteller in Strass, Pailletten und Federn auf der Bühne stehen. Von diesem Motto hat sich Heidi offenbar anstecken lassen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann wurde die Modelmama auf dem Weg zum Dinner fotografiert. Dabei zeigte sie sich in einem schulterfreien pinkfarbenen Minikleid mit unzähligen Federn, das ihre langen Beine perfekt zur Geltung brachte. Zu dem eleganten Kleid kombinierte sie ganz lässig Sneaker und eine coole Sonnenbrille.

Neben dem außergewöhnlichen Look der Germany's Next Topmodel-Jurorin wirkte der Tokio Hotel-Star eher leger. Der Gitarrist entschied sich für ein lässiges Outfit, bestehend aus einem weißen T-Shirt und einer beigefarbenen Hose. Tom liebt es offenbar, seine Frau im Rampenlicht zu sehen. Auf Instagram veröffentlichte das Model ein Catwalk-Video von sich, das von ihrem Liebsten aufgenommen wurde. Während der Aufnahme schien der Musiker seinen Fokus lediglich auf Heidi zu richten. Denn zum Ende des Clips hört man ein lautes Klirren. Offenbar hatte der 34-Jährige einen kleinen Zusammenstoß. "Schatz, lauf nicht gegen den Müll", scherzte die Bergisch Gladbacherin in der Bildunterschrift.

In Sachen Urlaub geht es für Heidi derzeit Schlag auf Schlag. Erst vor wenigen Tagen verbrachte die ehemalige America's Got Talent-Jurorin Zeit mit ihrer Familie auf Sardinien. Im Netz teilte die 51-Jährige fleißig Eindrücke des Sommerurlaubs mit ihren Fans. Unter anderem postete sie ein rührendes Foto auf Instagram, das einen ihrer Söhne sowie Tochter Leni und ihren Freund Aris Rachevsky gemeinsam mit Heidis Mutter Erna Klum (80) zeigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Paris

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klums Kinder mit ihrer Oma Erna Klum, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Heidis pinkfarbenes, federbesetztes Minikleid? Megaschön! Eher nicht mein Stil... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de