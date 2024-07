Pietro Lombardi oft weg: Ist Laura Maria deswegen traurig?

Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (32) erwarten ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Da der Sänger beruflich viel unterwegs ist, ist er oft nicht da, um seine schwangere Verlobte zu unterstützen. Stört sich Laura daran? In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Es ist nun mal sein Job und das wusste ich von Anfang an. Klar arbeite ich auch und hin und wieder denke ich mir, es wäre schön, wenn er dann doch öfter mal zu Hause ist, aber von nichts kommt nichts und deshalb schaffen wir alles zusammen."

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Laura und Pietro ihr zweites Baby in die Arme schließen können. Ihr Kind könnte schon im August oder September kommen. Aber genau dann beginnen die Dreharbeiten für die neue Staffel DSDS, bei der Pietro in der Jury sitzt. Könnte er also die Geburt verpassen? "Ich liebe DSDS. Das ist alles für mich. Aber wenn das Telefon klingelt, dann ist mir auch keiner sauer. Das Team ist meine Familie. Da würde jeder sagen: 'Pietro, geh!'", erklärte der Musiker gegenüber Bild.

Noch in diesem Jahr wird Laura ihren Pietro zum dreifachen Papa machen. Aus der Beziehung mit Sarah Engels (31) geht der gemeinsame Sohn Alessio (9) hervor. Zusammen mit Laura hat der "Phänomenal"-Interpret Sohnemann Leano und das Ungeborene. Für die Geburt seines dritten Kindes wünscht sich Pietro: "Bisher war ich nur leider noch nie bei einer richtig schönen Geburt dabei. Einmal Frühchen, einmal herzkrank. Für mich ist einfach nur wichtig, dass mein Kind gesund auf die Welt kommt."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

