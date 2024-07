Während EM: Diesen süßen Familien-Support bekommt Toni Kroos

Die Zeit zwischen den EM-Spielen verbringt Toni Kroos (34) gemeinsam mit seinen Teamkollegen im EM-Basecamp der Nationalmannschaft in Herzogenaurach. In der Woche vor dem Achtelfinale gab es dort ganz besonderen Besuch: Seine Frau Jessica reiste zusammen mit den drei Kids Leon, Amelie und Fin aus Madrid an. Im gemeinsamen Podcast "Einfach mal Luppen" mit seinem Bruder Felix Kroos erzählt der Real-Madrid-Star, wie toll ihn seine Liebsten in dieser Zeit unterstützen! Zu diesem Anlass wurde auch kurzerhand ein "Bettenlager aufgebaut", was bei Familie Kroos eine gewisse Tradition zu sein scheint.

Die gemeinsame Zeit verbrachten sie bei bestem Wetter im Pool, mit einer Fahrradtour über den Campus und mit einer Besichtigung des Adidas-Archivs. Außerdem wurde der gebürtige Greifswalder von seiner Gattin mit ein paar Utensilien versorgt: "Ich habe jetzt mein Kissen aus Madrid hier. Jessi hat es mitgebracht." Obwohl das schon ganz schön "verknäuelt und kaputt" sei, scheint es für den Fußballprofi äußerst wichtig zu sein: "Da ist auf jeden Fall keine Gefahr da, dass es noch mal Nackenprobleme gibt." Auch ein Nachschub an Hygieneprodukten wurde ihm mitgebracht. "Und dann muss ich sagen, war es sehr wichtig, dass ich mal wieder Zahnbürste und Zahnpasta erhalte [...]. Das habe ich die Tage seit dem Schottlandspiel nicht mehr gehabt", scherzte der 34-Jährige.

Für den Profi-Kicker ist diese Europameisterschaft wohl etwas ganz Besonderes – es ist das letzte Turnier für Toni als aktiver Spieler. "Ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht und bin in den letzten Tagen zu einer Überzeugung gekommen, und die lautet, dass diese Saison, diese wunderbare Saison, die zehnte mit Real, auch gleichzeitig meine letzte Saison mit Real ist", erzählte er in seinem Podcast vor dem Beginn der Fußball-EM. "Und wer eins plus eins zusammenzählen kann, der weiß, dass meine letzte Saison auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist", verkündete er das Ende seiner Karriere.

Instagram / toni.kr8s Toni Kroos mit seiner Familie im Phantasialand

Getty Images Felix und Toni Kroos in Köln, Dezember 2019

