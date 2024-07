Ex-Partnerin widmet Shifty Shellshock (†49) rührende Worte

Vergangene Woche wurde Shifty Shellshock (✝49) tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Mittlerweile wurde bestätigt, dass der Musiker an den Folgen einer Überdosis verstorben ist. Der Tod des Frontmanns der Band Crazy Town kam für viele überraschend. So auch für seine Ex-Partnerin Soleil Moon Frye (47), die ihm nun mit einem Beitrag auf Instagram Tribut zollt. Die Fotos zeigen schöne Momente der beiden während ihrer Zeit als Paar. Die Schauspielerin versieht die Slideshow mit rührenden Zeilen. "Mein Herz flüstert eine Million Mal 'Ich liebe dich' für die Art und Weise, wie du meine Kinder und mich so bedingungslos geliebt hast", versucht Soleil ihre Gefühle für Shifty in Worte zu fassen und fügt hinzu: "Ich kann immer noch dein lächelndes, liebes Gesicht in der Mittelschule sehen, als du mich leidenschaftlich geküsst hast, und wie du mich wieder mitgerissen hast, als wir erwachsen wurden, um mir zu zeigen, wie sich diese zeitlose Art der Liebe anfühlt."

Für Soleil sei es unmöglich, Worte für die Liebe zu finden, die sie mit Shifty geteilt hat. In der Bildbeschreibung erinnert sie sich an einen bewegenden Gedanken des Rappers, den er während seiner Beziehung mit Soleil geteilt habe: "Die Menschen, die wir verloren haben, werden wir auf dem Weg wiedersehen, nicht wahr?" Nun beantwortet sie seine Frage hoffnungsvoll mit den Worten "Ich glaube, das werden wir, Seth" und spricht ihn dabei mit seinem bürgerlichen Vornamen an. Shifty habe ihr beigebracht, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen aufzusaugen und zu genießen. Sie beendet ihre Hommage an den "Butterfly"-Sänger mit den Worten: "Ich liebe dich, für immer und ewig." Soleils Follower zeigen sich tief betroffen und bekunden der 47-Jährigen in der Kommentarspalte ihr Beileid. "In seinen Armen sahst du so sicher aus. Mein Beileid für den Verlust", heißt es in einem Kommentar.

Shifty und Soleil kannten sich bereits, seit sie mit elf Jahren gemeinsam zur Schule gingen. Im Jahr 2021 begannen sie sich zu daten und wurden schließlich ein Liebespaar. Nach nur knapp einem Jahr trennten sie sich still und heimlich wieder voneinander. Ein Insider berichtete kürzlich gegenüber US Weekly, dass der Musiker während seiner Beziehung zu Soleil voll und ganz erfüllt gewesen sei: "Als er mit Soleil zusammen war, war er am glücklichsten und hat sein Leben wirklich auf die Reihe bekommen. Mit ihr leuchtete er auf und wollte danach streben, besser zu sein."

