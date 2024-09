Todesursache bestätigt: Shifty Shellshock starb an Überdosis

Im Juni wurde bekannt, dass Shifty Shellshock (✝49) unerwarteterweise verstorben ist. Der Manager des "Crazy Town"-Frontmanns vermutete bereits wenige Tage nach dem Tod des Musikers, dass es sich bei der Todesursache um eine Überdosis handeln könnte. Diese Vermutung wird nun von offizieller Seite bestätigt. Demnach habe das County of Los Angeles Department of Medical Examiner Shiftys Tod als Unfall eingestuft, wie The Standard berichtet. Seth Binzer, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, verstarb an den Folgen einer Überdosis aus Fentanyl, Kokain und Methamphetamin.

Shifty kämpfte sein Leben lang gegen eine Drogen- und Alkoholsucht an. Eigentlich hatte der "Butterfly"-Interpret zu seinen Lebzeiten einen großen Wunsch: Für seine Kinder wollte der 49-Jährige clean bleiben. "Meine Kinder sind eine große Motivation für mich, nüchtern zu bleiben und mein Leben in den Griff zu bekommen. Ich will ein guter Vater für sie sein und ihnen zeigen, dass es möglich ist, sich zu verändern", berichtete Shifty 2020 in einer Folge des Podcasts "Worst Firsts".

Im Jahr 2000 stürmte Shifty mit dem Debütalbum "The Gift of Game" und dem Song "Butterfly" die Charts dieser Welt. Die Nachricht, dass der Sänger verstorben ist, kam für seine Fans sehr überraschend. Denn eigentlich soll der dreifache Vater vor seinem Tod recht stabil gewirkt haben. "Shifty war tatsächlich begeistert davon, neue Musik zu machen, als wir das letzte Mal miteinander telefonierten, und es gab keine Anzeichen dafür, dass es Shifty schlecht ging oder dass er etwas Ungewöhnliches durchmachte", berichtete Epic Manzur, ein Bandmitglied von Shifty, gegenüber TMZ. Er hinterlässt seine Söhne Halo, Gage und Phoenix.

Getty Images Shifty Shellshock bei einem Auftritt in Südafrika 2003

Instagram / therealcrazytown Shifty Shellshock, US-amerikanischer Rapper

