Shifty Shellshocks (†49) Ex-Freundin und Sohn trauern um ihn

Shifty Shellshock (✝49) verstarb am Montag plötzlich – laut seinem Manager sei die Todesursache eine versehentliche Überdosis gewesen. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Seth Binzer hieß, hinterlässt drei Söhne. Seine Ex-Freundin und Mutter seines Sprösslings Phoenix meldet sich nun zu dem tragischen Vorfall. "Wir sind untröstlich", erklärt Jasmine Lennard (38) laut Daily Mail. Gemeinsam mit dem 13-jährigen Nachwuchs verarbeite sie derzeit den schweren Verlust. Sie macht deutlich: "[Seth] war eine aufgewühlte Seele, aber eine wunderbare, und er hatte ein Herz aus Gold. Er kämpfte sein ganzes Leben lang mit seiner Sucht. Gott weiß, wie sehr er versucht hat, seine Dämonen zu besiegen, aber leider hat er diesen Kampf verloren."

Erst gestern hat Howie Hubberman, der Manager von Seths Band Crazy Town, bestätigt, was die meisten Fans schon befürchtet haben: Der "Butterfly"-Interpret erlitt eine Überdosis aus einer "Kombination von verschreibungspflichtigen und auf der Straße gekauften Drogen." Der Manager bereut laut People, dass er seinem guten Freund nicht mehr helfen konnte. "Leider hatte niemand die richtigen Mittel dazu, mich eingeschlossen. Wir haben es alle versucht, aber letztendlich sind wir gescheitert, sonst wäre Shifty noch hier", heißt es in seinem Statement.

Laut TMZ wurde Seth am Montagnachmittag von der Polizei und Feuerwehr tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Der Verstorbene lag auf dem Boden, angeblich wurden zudem Drogenutensilien und ein Feuerzeug in der Nähe der Leiche aufgefunden. Seine Alkohol- und Drogenabhängigkeit hatte den dreifachen Vater bereits sein Leben lang begleitet.

Getty Images Shifty Shellshock, Sänger

