Manager bestätigt: Shifty Shellshock verstarb an Überdosis

Am Montag verstarb Shifty Shellshock (✝49) unerwartet – nun ist die Todesursache des Frontmanns von Crazy Town bekannt. Howie Hubberman, der Manager der Band, bestätigt gegenüber People, was viele bereits vermutet haben: Der Musiker erlitt eine Überdosis aus einer "Kombination von verschreibungspflichtigen und auf der Straße gekauften Drogen." Shifty, der mit bürgerlichem Namen Seth Binzer hieß, habe, "nachdem er mit seiner Sucht und dem schnellen Erfolg von Crazy Town mit 'Butterfly' zu kämpfen hatte, es nie geschafft, auf einer erfolgreichen Ebene mit seinen Abhängigkeiten umzugehen."

In seinem emotionalen Statement bezeichnet Howie den Verstorbenen als "Freund, der sich wirklich bessern wollte". Sein Leben lang hatten Drogen und Alkohol eine tragende Rolle für Seth gespielt. Bereits 2012 hatte er wegen seiner Sucht um sein Leben kämpfen müssen: Er hatte in einem Krankenhaus in Los Angeles auf einer Intensivstation gelegen und war nicht mehr ansprechbar gewesen. "Leider hatte niemand die richtigen Mittel dazu, mich eingeschlossen", gesteht der Manager und fügt hinzu: "Wir haben es alle versucht, aber letztendlich sind wir gescheitert, sonst wäre Shifty noch hier."

Ein weiteres Bandmitglied, der Mitbegründer Epic Manzur, meldete sich vor wenigen Tagen zu dem Gesundheitszustand des "Butterfly"-Interpreten kurz vor seinem Tod. "Shifty war tatsächlich begeistert davon, neue Musik zu machen, als wir das letzte Mal miteinander telefonierten, und es gab keine Anzeichen dafür, dass es Shifty schlecht ging oder dass er etwas Ungewöhnliches durchmachte", berichtete Epic gegenüber TMZ. Seth habe für seine Söhne Halo und Gage clean bleiben wollen.

Getty Images Shifty Shellshock bei einem Auftritt in Südafrika 2003

Getty Images Shifty Shellshock, Sänger der Band Crazy Town

