Shifty Shellshock (†49) wird mit großer Feier verabschiedet!

Shifty Shellshock (✝49) starb am 24. Juni völlig überraschend. Über einen Monat nach seinem Ableben planen seine Liebsten, ihn nun auf besondere Art und Weise zu würdigen. Der Frontmann der Band Crazy Town soll demnach am 11. August in Los Angeles gefeiert werden. Das Event zu seinen Ehren soll in der Academy L.A. stattfinden, wo Freunde, Familie und auch einige Fans gemeinsam Abschied nehmen wollen, wie TMZ nun berichtet. Organisiert wird die Feier von Pasquale Rotella, dem CEO von Insomniac Events und langjährigem Freund des Musikers. Es wird DJ-Sets von Graham Funke, Lady Sinclair, Edski und Trixter geben, und auch Livemusik ist geplant. Besonders bewegend dürfte an dem Tag aber wohl werden: Crazy-Town-Mitbegründer Epic Mazur soll eine Rede halten. Aktuell überlegt er angeblich noch, ob er seinem verstorbenen Bandkollegen auch musikalisch Tribut zollen wird.

Der Flyer für die Art Gedenkfeier zu Shiftys Ehren lädt die Gäste mit folgenden Worten ein: "Bitte kommt zusammen, um einander zu unterstützen, Lieblingsmomente zu teilen, zu essen und zu trinken und das wunderschöne und erstaunliche Leben zu feiern, das unser aller Leben erhellt hat." Aufgrund der begrenzten Größe des Veranstaltungsortes ist die Teilnahme allerdings nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Deswegen wurden die Einladungen zunächst nur an enge Freunde und Familienmitglieder des Rappers verschickt. Einige seiner Unterstützer sollen aber auch dabei sein dürfen, um Shifty Lebewohl zu sagen.

Shifty wurde Ende des vergangenen Monats in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden. Laut seinem Manager starb der 49-Jährige an einer versehentlichen Überdosis, nachdem er verschreibungspflichtige Medikamente mit Drogen, die er auf der Straße kaufte, kombiniert hatte. Shifty war bekannt für seine energiegeladenen Auftritte, aber besonders für seine turbulente Lebensgeschichte. Sein Tod ist ein schwerer Schlag für Freunde, Familie und Fans, die ihn für seine Musik und seine Persönlichkeit schätzten. "Mein Herz flüstert eine Million Mal 'Ich liebe dich' für die Art und Weise, wie du meine Kinder und mich so bedingungslos geliebt hast", erinnerte sich beispielsweise Soleil Moon Frye (47), die Ex-Freundin des "Butterfly"-Interpreten, auf Instagram zu einer niedlichen Bilderreihe, die die beiden an glücklichen Tagen zusammen zeigt.

Shifty Shellshock, Sänger der Band Crazy Town

Soleil Moon Frye und Shifty Shellshock

