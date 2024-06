Shifty Shellshock (†49) wollte für seine Söhne clean bleiben

Der Tod von Shifty Shellshock (✝49) kam für den einen oder anderen Fan mit Sicherheit sehr überraschend. Der Crazy-Town-Frontmann erzielte mit seinem Megahit "Butterfly" weltweiten Erfolg. Hinter verschlossenen Türen war sein Leben allerdings von Alkohol, Drogen und Gewalt geprägt. Sein Antrieb, die Drogensucht in den Griff zu bekommen, waren seine Söhne Halo und Gage. In einer Folge des Podcasts "Worst Firsts" von 2020 verriet Shifty: "Meine Kinder sind eine große Motivation für mich, nüchtern zu bleiben und mein Leben in den Griff zu bekommen. Ich will ein guter Vater für sie sein und ihnen zeigen, dass es möglich ist, sich zu verändern."

Der Sänger erzählte, die Beziehung zwischen ihm und seinen Söhnen sei nicht immer die einfachste gewesen: "Durch meine eigenen Kämpfe und den Lebensstil, den ich geführt habe, habe ich vieles verpasst. Jetzt arbeite ich hart daran, das wiedergutzumachen." Die Chance, schon früher Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, hätte er nie richtig genutzt. "Meine Kinder haben mir eine neue Perspektive gegeben. Sie sind der Grund, warum ich mich jeden Tag bemühe, ein besserer Mensch zu sein und meine Vergangenheit hinter mir zu lassen", meinte Shifty einsichtig.

Seine Ex-Partnerin Tracy Shelor kann diese Aussagen wahrscheinlich eher weniger ernst nehmen. Sein Sohn Gage leidet an Diabetes und benötigt überlebenswichtige Medikamente. Vor rund zwei Jahren offenbarte Tracy im Interview mit The Sun: "Er hat nichts für die medizinische Versorgung von Gage gezahlt und schuldet mir über 64.000 Euro an Unterhaltszahlungen – ich habe ihn mehrmals um Hilfe gebeten." Sie habe ihren Ex damals angefleht, ins Krankenhaus zu kommen, weil der gemeinsame Sohn zusätzlich an Depressionen erkrankt sei. "Er ist trotzdem nicht gekommen", sagte sie.

