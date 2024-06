Erstes Statement: Familie trauert um Shifty Shellshock (†49)

Am vergangenen Montag verstarb Shifty Shellshock (✝49) an einer Überdosis. In einem emotionalen Statement, das von The Sun veröffentlicht wurde, zollen ihm seine Angehörigen nun Tribut: "Für Seth war die Welt Kunst – er liebte jeden Teil davon, von Musik und Mode bis hin zu Graffiti, Skateboarding und seiner Heimatstadt Los Angeles. Er liebte seine drei Jungs mehr als alles andere, und seine Hingabe an seine Musik und Fans wankte nie." Laut seiner Familie kämpfte der Crazy Town-Frontmann sein ganzes Leben lang mit Suchtproblemen. "Gott weiß, er versuchte so sehr, seine Dämonen zu besiegen, aber leider verlor er seinen Kampf. Unsere Herzen sind über seinen Verlust erschüttert. Seths lebensgroße Präsenz berührte so viele", bringen seine Angehörigen ihre Trauer zum Ausdruck.

"Seth war eine unruhige Seele, aber er war wunderschön und hatte ein Herz aus Gold. Er wird durch seine drei Söhne weiterleben, die seine stolzesten Leistungen waren – Halo, Gage und Phoenix", schließt die Familie ihr Statement ab. Seine Kinder waren Shiftys Ein und Alles. Für sie wollte der Musiker eigentlich clean werden. "Meine Kinder sind eine große Motivation für mich, nüchtern zu bleiben und mein Leben in den Griff zu bekommen. Ich will ein guter Vater für sie sein und ihnen zeigen, dass es möglich ist, sich zu verändern", erklärte er 2020 in dem Podcast "Worst Firsts".

Am vergangenen Freitag hatte Shiftys Manager Howie Hubberman gegenüber People bestätigt, dass der Künstler an einer Überdosis verstorben war. Laut Howie führte eine "Kombination von verschreibungspflichtigen und auf der Straße gekauften Drogen" zu der tödlichen Dosis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shifty Shellshock, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Shifty Shellshock, 2010 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de