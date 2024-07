Sie war Shifty Shellshocks (†49) Höhepunkt im Leben!

Shifty Shellshock (✝49) musste in seinem Leben diverse Baustellen überwinden – von Drogenmissbrauch über Geldprobleme bis hin zu wenig Kontakt mit seinen Kindern. Dennoch gab es vor allem eine Phase im Leben des "Butterfly"-Interpreten, die ihn voll und ganz erfüllt haben soll: Die Beziehung zu Ex-Partnerin Soleil Moon Frye (47). "Als er mit Soleil zusammen war, war er am glücklichsten und hat sein Leben wirklich auf die Reihe bekommen", meint ein Informant gegenüber Us Weekly und fügt hinzu: "Mit ihr leuchtete er auf und wollte danach streben, besser zu sein."

Shifty und Soleil kannten sich bereits aus Kindheitstagen. Sie gingen mit elf Jahren in eine gemeinsame Schulklasse und wurden vor rund drei Jahren von alten Schulfreunden zu einem verliebten Paar. Die Beziehung hielt allerdings nur knapp ein Jahr an – still und heimlich trennten sich die beiden voneinander. Auf Instagram widmet die Schauspielerin ihrem Ex-Partner rührende Zeilen und veröffentlicht eine Reihe gemeinsamer Fotos. "Keine Worte könnten jemals die Liebe ausdrücken, die wir geteilt haben oder wie wir uns jetzt fühlen. Es ist eine ganz eigene Sprache. Ich liebe dich für immer und ewig", schreibt Soleil unter anderem.

Shifty wurde als Frontmann der Band Crazy Town bekannt und feierte mit seiner Truppe weltweiten Erfolg mit dem Song "Butterfly". Sein Privatleben war allerdings weniger von Erfolg geprägt: Der Sänger kämpfte immer wieder mit seiner Drogensucht, verlor den Kampf allerdings vor wenigen Tagen. Seth Brooks Binzer, wie Shifty mit bürgerlichem Namen heißt, hinterlässt seine drei Söhne Phoenix, Halo und Gage.

Schauspielerin Soleil Moon Frye

Shifty Shellshock

