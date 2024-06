So traurig waren die letzten Tage von Shifty Shellshock (†)

Vor wenigen Tagen wurde Shifty Shellshock (✝49) tot in einem Haus in Los Angeles aufgefunden. Nun kommt heraus, wie der Crazy-Town-Frontmann seine letzten Tage vor seinem Ableben verbrachte. Demnach soll der Sänger in einer rund 60 Quadratmeter großen Absteige in einem von Gangs heimgesuchten Viertel von Los Angeles untergekommen sein. Der Grund: Shifty habe sich mit seiner Freundin so heftig gestritten, dass er die Flucht ergreifen musste. "Er sagte, er habe sich mit ihr gestritten und die Polizei würde zu diesem Haus kommen. Er musste weg", verrät jetzt ein Nachbar im Interview mit Daily Mail.

Ganz alleine war Shifty allerdings nicht. Der "Butterfly"-Interpret soll während seines Aufenthalts mehrfach Frauen in Empfang genommen haben. "Er hatte auf jeden Fall ein paar Mädchen da drin", berichtet der Nachbar außerdem. Er fügt hinzu, dass Shifty "zitterte" und so wirkte, als stünde er unter dem Einfluss von Drogen. "Er schien immer wach zu sein, wenn Sie wissen, was ich meine", behauptet er. Als die Polizei eintraf, soll der Musiker bereits seit über 24 Stunden tot gewesen sein.

Nähere Details zu Shiftys Tod sind bisher nicht bekannt. Neben seiner Leiche sollen allerdings Drogenutensilien und ein Feuerzeug gefunden worden sein. Sein Kollege Epic Mazur gab TMZ erst vor wenigen Stunden ein Interview, in dem er äußerte, dass der Gesundheitszustand des Sängers vor seinem Ableben eigentlich ganz gut gewesen sein soll. "Shifty war tatsächlich begeistert davon, neue Musik zu machen, als wir das letzte Mal miteinander telefonierten, und es gab keine Anzeichen dafür, dass es Shifty schlecht ging oder dass er etwas Ungewöhnliches durchmachte", berichtete Epic.

