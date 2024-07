Kommt ihr Sohn bald? So groß ist Adelina Zilais Babybauch!

Mola Adebisi (51) und Adelina Zilai erwarten erstmals gemeinsamen Nachwuchs! Auf dieser aufregenden Reise nehmen der Moderator und seine Liebste ihre Fans mit, indem sie fleißig Updates im Netz teilen – wie auch jetzt. Auf einem aktuellen Schnappschuss auf Instagram ist die Schwangere mit ihrer Großmutter zu sehen. Vor allem eines fällt besonders ins Auge: Der Babybauch der zukünftigen Mama ist bereits ziemlich gewachsen. "Meine wundervolle Oma und Babyboys Uroma!", kommentiert die Beauty ihr Foto unter anderem.

Ob ihr Sohn bald kommen wird? Vor wenigen Tagen verriet Mola zumindest, dass dem nichts mehr im Weg stehe. "Wahrscheinlich unser letztes CTG – unser Kleiner ist jetzt geburtsreif. 2500 Gramm schwer und 46/47 cm lang! Es kann losgehen", lautete es auf der Onlineplattform in einem Post von Oliver Pochers (46) Kumpel. Zusätzlich teilte er eine Aufnahme seiner Ehefrau während einer Untersuchung.

Dass der gebürtige Uelzener mit 51 Jahren erstmals Vater wird, ist für ihn ein klasse Zeitpunkt. Dazu äußerte sich Mola in einem Interview mit RTL. "Ich glaube, für mich ist es das richtige Alter, weil ich mich jetzt freuen kann. Weil ich die richtige Frau habe und weil ich verheiratet bin. Ich lebe das erste Mal in einem Haus und nicht in einer Wohnung!", plauderte der Schauspieler aus.

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai mit ihrer Oma, im Juni 2024

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai und Mola Adebisi mit ihrer Familie, im Juni 2024

