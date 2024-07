"Meine Ehefrau": Deutet Eddie Murphy Hochzeit mit Paige an?

Eddie Murphy (63) und Paige Butcher (45) gehen bereits seit über einem Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben. Vor einigen Jahren stellte der Schauspieler dann die Frage aller Fragen – ob sich beide bislang trauten, ist jedoch nicht bekannt. Macht der Hollywoodstar im "New York Times' The Interview"-Podcast nun etwa Andeutungen? Denn in diesem nutzt er eine bestimmte Bezeichnung für seine Verlobte. "Meine Ehefrau und ich sehen uns all diese Sendungen an, die Gesangswettbewerbe und so weiter", heißt es.

Auch im weiteren Verlauf des Gesprächs nennt Eddie ein weiteres Mal ganz beiläufig Paige seine Ehefrau. "Ich bin so unmodern [...]. Ich frage meine Frau: 'Wer ist diese Person?' Sie sagt dann: 'Oh, das ist dieser und jener'", erzählt der 63-Jährige. Ob der Stand-up-Comedian und die 45-Jährige mittlerweile geheiratet haben oder es sich nur um einen Kosenamen handelt, enthüllt der "Der verrückte Professor"-Darsteller jedoch nicht.

Mit Paige hat Eddie eine gemeinsame Tochter und einen Sohn: Die achtjährige Izzy und den fünfjährigen Max. Diese haben außerdem acht weitere Halbgeschwister. Aus der Ehe ihres Papas mit Nicole Mitchell Murphy (56) stammen fünf Kinder und zwei aus der Beziehung mit Paulette McNeely. Zudem sind der gebürtige US-Amerikaner und Mel B. (49) Eltern von Angel Iris Murphy Brown (17). In einem früheren RTL-Interview plauderte der Synchronsprecher aus, dass er sich sogar weiteren Nachwuchs vorstellen kann.

Getty Images Paige Butcher und Eddie Murphy, Schauspieler

Getty Images Eddie Murphy mit fünf seiner Kinder sowie seiner Ex-Frau Nicole, Mai 2004

