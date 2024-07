Nach Menschenhandel-Skandal: P. Diddy wird erneut verklagt

Monatelang steht Sean "P. Diddy" Combs (54) nun schon unter polizeilicher Beobachtung, weil er wegen sexuellen Missbrauchs und Menschenhandels angeklagt wurde. Diese Klage könnte bald schon zu einem echten Prozess vor dem Strafgericht erhoben werden. Jetzt erfährt der Rapper allerdings einen weiteren Schlag: Eine weitere Dame verklagt den Musiker erneut wegen Menschenhandels. Wie die Klägerin Adria English in einem gerichtlichen Dokument, das TMZ vorliegt, angibt, wurde sie ohne ihr Wissen oder Einverständnis unter Drogen gesetzt und dann zu sexuellen Handlungen gezwungen.

Angeblich wollten Adria und ihr damaliger Partner für P. Diddy arbeiten, hätten den Job allerdings nur bekommen, wenn sie Oralsex mit dem Rapper gehabt hätten. Das haben sie nach Aussage von Adria abgelehnt. Später soll die Klägerin ein Angebot von dem Rapper erhalten haben, auf einer Party als Tänzerin zu arbeiten, was sie annahm. Dort sollen ihr Getränke untergejubelt worden sein, die angeblich mit Drogen wie Ecstasy versetzt waren. Daraufhin habe Sean sie laut ihrer Aussage gezwungen, mit einem seiner Kollegen Geschlechtsverkehr zu haben, woraufhin sie von dem Rapper mit eintausend Dollar bezahlt wurde. Wie Adria weiterhin behauptet, wiederholte sich dieser Vorfall auch mit anderen von Diddys Freunden.

Auch die Ex-Partnerin von P. Diddy, Cassie (37), erlebte schwere Misshandlung durch den Rapper. In ihrem Fall kam sogar ein Video ans Licht, das einen brutalen Angriff des Rappers auf die Musikerin zeigt. Und obwohl der Clip die Welt schockiert hatte, kann er nicht als Indiz oder Beweis in den bestehenden Klagen benutzt werden. Trotzdem verlor P. Diddy dadurch bereits mehrere große Deals, seinen Ehrendoktortitel und sogar den Schlüssel zur Stadt New York.

Getty Images P. Diddy im Oktober 2022

Getty Images P. Diddy, Rapper

