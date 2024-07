Wegen EM: Prinzessin Kate und William nicht bei Wimbledon?

Prinzessin Kate (42) ist fester Bestandteil des Wimbledon-Turniers und schaut sich gerne die Tennisspiele an. Doch aktuell ist unklar, ob sie aufgrund ihrer Krebserkrankung in diesem Jahr teilnehmen wird – auch ihr Mann Prinz William (42), der sie immer tatkräftig beim Überreichen der Trophäen unterstützt, kann ihr dieses Jahr vielleicht nicht helfen. Sein Terminkalender liegt in den Händen des englischen Nationaltrainers Gareth Southgate (53). Denn zeitgleich mit dem Wimbledon-Wochenende findet das Finale der Fußball-EM statt. Falls England in der Endrunde stehen wird, ist die Teilnahme von William in Berlin garantiert, berichtet DailyMail.

Da die britischen Royals große Fans von Sportereignissen sind, lassen sie meist keine Veranstaltungen aus. Bereits bei dem Fußballspiel in Frankfurt gegen Dänemark saß Prinz William sehr gespannt auf der Tribüne und feuerte seine Mannschaft an. Die Teilnahme des 41-Jährigen mit seinem Sohn Prinz George (10) an dem wichtigen EM-Endspiel, falls England es in das Finale schafft, sei laut Daily Mail sicher. Doch erst mal müssen sich die englischen Nationalspieler den Einzug in das Finale sichern und im kommenden Viertelfinale gegen die Schweiz gewinnen und dann das Halbfinale erfolgreich bestreiten.

Ein Royal-Experte rechnet allerdings mit der Anwesenheit von Kate als Schirmherrin des Wimbledon-Turniers, wie er gegenüber Fox News erklärt: "Als leidenschaftlicher Tennisfan und Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club verfolgt sie normalerweise die meisten wichtigen Spiele in der Royal Box und überreicht später die Trophäen an die Sieger." Doch ob sie auch in diesem Jahr dabei sein wird, ohne eventuelle Unterstützung ihres Mannes, ist ungewiss.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William, Prinzessin Josephine und König Frederik bei der EM 2024

ZUMA Press / ActionPress Prinzessin Kate bei einem Wimbledon-Match im Juni 2023

