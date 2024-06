Kommt Prinzessin Kate zu Wimbledon? Veranstalter hoffen es!

Eigentlich ist Prinzessin Kate (42) seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil des Wimbledon-Turniers und schaut sich gern die Tennisspiele an. In diesem Jahr ist ihr Besuch aber ungewiss, da die Royal-Lady gegen eine Krebserkrankung kämpft. Noch wurden keine konkreten Zusagen gegeben. Eine Sprecherin des Tennisklubs All England Lawn Tennis and Croquet Club betont gegenüber New York Post: "Unsere Priorität ist natürlich, dass unsere Schirmherrin die Zeit hat, sich zu erholen. Und wir werden sicherlich keinen zusätzlichen Druck auf ihre Genesung ausüben, indem wir über ihre Teilnahme an den diesjährigen Meisterschaften spekulieren."

Ein anderer Royal-Experte betont wiederum gegenüber Foxnews, dass die Frau von Prinz William (42) sicherlich alles daran setzt, beim Turnier zuzuschauen. "Als leidenschaftlicher Tennisfan und Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club verfolgt sie normalerweise die meisten wichtigen Spiele in der Royal Box und überreicht später die Trophäen an die Sieger", führt die Quelle aus.

Im vergangenen Jahr schaute sich Kate wieder einige Spiele an. Beim Finale waren auch ihre beiden Kinder Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (10) mit von der Partie und fieberten mit! Für Charlotte war es sogar das erste Mal, dass sie in Wimbledon zuschauen durfte.

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinzessin Charlotte und Prinz George beim Wimbledon-Finale

