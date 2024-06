Prinz William und König Frederik jubeln bei dem EM-Spiel!

Frankfurt am Main darf sich über royale Besucher freuen! Anlässlich des EM-Spiels zwischen England und Dänemark reisten sowohl der britische Thronfolger Prinz William (41) als auch der dänische König Frederik X. (56) in die Metropole am Main. Auf diesen Schnappschüssen aus dem Stadion verfolgen die zwei Blaublüter total gespannt das Fußballspiel. Auch wenn ihre Heimatländer auf dem Rasen gegeneinander antreten, strahlen die beiden gemeinsam um die Wette. Für das Match wählten William und Frederik jeweils einen eleganten Anzug. Letztendlich durfte sich keiner über den Sieg freuen: Das Spiel England gegen Dänemark endete mit einem 1:1.

Dass William am Donnerstag nach Frankfurt reiste, um die englische Nationalmannschaft anzufeuern, war kein Geheimnis. Schon im Vorfeld bestätigte der Kensington Palace laut People, dass der Mann von Prinzessin Kate (42) für das sportliche Spektakel nach Deutschland kommt. Ob er neben dem Spiel England gegen Dänemark noch weitere Matches besuchen wird, ist bislang aber nicht bekannt.

Dieses Mal saß William allerdings ohne seine Familie auf der Tribüne. In der Vergangenheit besuchte er schon des Öfteren mit seinem Sohn Prinz George (10) Fußballspiele. Das Vater-Sohn-Duo begeistert sich aber nicht nur für Fußball – die beiden sahen sich gemeinsam auch schon Cricket- und Tennisspiele an. 2022 saßen sie beispielsweise beim Wimbledon-Finale auf der Tribüne. Für den Anlass wählten sowohl William als auch George einen klassischen Anzug.

Getty Images Prinz William im Juni 2024 in Frankfurt am Main

Getty Images Prinz George und Prinz William im Juli 2022

