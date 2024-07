Annika teilt Erinnerung an den ersten Kuss mit Heinz Hoenig

Der Kampf ist noch nicht vorbei: Annika Kärsten-Hoenig (39) bangt weiterhin um das Leben ihres Ehemannes Heinz Hoenig (72). Bei Instagram teilte die Zweifach-Mama nun ein Bild, auf dem die beiden der Kamera den Rücken zukehren, um den Blick auf die Aufschrift ihrer T-Shirts freizugeben: Bei Annika ist der Name "Bonny", bei Heinz passend dazu "Clyde" aufgedruckt. "Heute vor sechs Jahren haben wir uns zum ersten Mal geküsst", betitelt sie die Aufnahme.

"Nur sechs Wochen später" sei das Paar schon verlobt gewesen. Seitdem sind die 39-Jährige und der Schauspieler unzertrennbar. "Wir sind gemeinsam losgegangen und werden niemals stehen bleiben", lautet es weiter in dem emotionalen Text. Auch wenn das "jeden Tag mit Kraft, Mut, Hoffnung, Zweifel" und "Tränen" verbunden sei, verfolgen sie ein gemeinsames Ziel: "Eines Tages wieder als Familie vereint zu sein und nach Hause fahren zu dürfen." Annikas Follower scheinen gerührt von ihren herzzerreißenden Worten: "Was hat der Heinz für ein Glück, im Herbst seines Lebens so eine toughe, tapfere und treue Seele gefunden zu haben", kommentierte ein Nutzer und fügte hinzu: "Ich finde das ganz großartig, wie du mit zwei Kleinkindern diese extreme Zeit meisterst." Andere Fans schicken gute Wünsche: "Weiterhin ganz viel Kraft und Glück!"

Der 72-Jährige ist noch nicht über den Berg: Nach einer Operation an der Speiseröhre verschlechterte sich sein Zustand und er musste erneut in ein künstliches Koma versetzt werden. Mittlerweile ist der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer wieder erwacht. Ein zweiter lebensnotwendiger Eingriff konnte aber noch nicht durchgeführt werden, da dafür eine eigenständige Atmung essenziell sei. "Er wird weiterhin künstlich beatmet, das bleibt auch noch eine Weile so", erklärte Heinz' Managerin gegenüber Bild.

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenig, Ehepaar

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

