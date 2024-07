Der Promi-Fotograf Juri Reetz wurde erstochen aufgefunden

Schockierende Nachrichten aus Berlin. Der bekannte Promi-Fotograf Juri Reetz wurde am Montagnachmittag tot in seiner Wohnung in Spandau aufgefunden. Wie Bild berichtet, wurde er von seiner einstigen Geliebten Dina M. erstochen. Er starb im Alter von 61 Jahren. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass es sich um Notwehr handelte, ist Dina auf freiem Fuß. Die Beamten wurden von den Nachbarn verständigt, die Schreie aus dem ersten Stock des Mehrfamilienhauses im Ortsteil Falkenhagener Feld hörten. Die 40-Jährige ließ sich widerstandslos am Tatort festnehmen. Laut den Informationen des Blatts soll der Fotograf Dina angegriffen haben – diese habe sich dann mit einem Messer zur Wehr gesetzt.

Die Stars und Sternchen zeigten sich entsetzt über Juris plötzlichen Tod. "Ich bin schockiert und sprachlos! Am Montagnachmittag ist mein lieber Freund Juri Reetz ermordet worden! Ich bin tief erschüttert und traurig", meldete sich Julian F. M. Stoeckel auf Instagram zu Wort. Zahlreiche Promis kommentierten den Post des Entertainers. "Das kann doch nicht sein. So traurig. Er war so ein freundlicher, toller Kollege. Der ganzen Familie, Angehörigen und den Freunden wie dir, Julian – mein Beileid", schrieb Inka Bause (55). "Wie bitte? Ich kann es nicht glauben…", meinte hingegen Frauke Ludowig (60) sichtlich entsetzt.

Auch die People- und Society-Fotoagentur Sabine Brauer Photos veröffentlichte ein Statement zu Juris Tod im Netz. "In tiefer Trauer möchten wir euch über das Ableben unseres Freundes und Fotografen Juri Jan Reetz informieren. Juri kam unter tragischen Umständen am Montag, den 01. Juli 2024 ums Leben. Aktuell sind wir alle noch zutiefst erschüttert von dieser schrecklichen Nachricht", erklärte die Agentur unter einem Foto des Verstorbenen.

Instagram / jurireetz Juri Reetz beim Fototermin mit Eric Sindermann und Sarina Kolibal

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel, Unterhalter

