Tod von Fotograf Juri Reetz enthüllt Missbrauchsskandal

Juri Reetz wurde am 1. Juli 2024 in seiner Wohnung in Berlin-Spandau nach einem Streit von seiner Ex-Freundin Dina M. erstochen. Die beiden verband eine langjährige Beziehung und ihr gemeinsamer Sohn. Die Polizei ließ Dina M. nach der Tat wieder frei, da sie in Notwehr gehandelt haben soll. Doch der Fall hat eine düstere Wendung genommen: Kurz vor seinem Tod stand der Berliner Fotograf wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs unter polizeilicher Beobachtung. Er wurde mit einem weitreichenden Missbrauchsskandal in Verbindung gebracht, der auch andere Fotografen der Hauptstadt betrifft.

Die Ermittlungen, in die auch zwei weitere Berliner Fotografen verwickelt sind, führten zu schwerwiegenden Vorwürfen gegen Juri. Angeblich hatte er sich Zugang zu belastenden Materialien verschaffen wollen, nachdem der Fotograf Rainer A. Anfang des Jahres wegen Missbrauchs in Brasilien verhaftet worden war. Auf Festplatten aus dessen Besitz sollen unter anderem Aufnahmen von Missbrauchsvorfällen zu sehen gewesen sein, an denen Juri selbst beteiligt gewesen sein soll. Dabei handelt es sich um Minderjährige, die in elenden Verhältnissen in Rio lebten und von den Fotografen gegen geringe Beträge zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein sollen. Nach seinem Tod wurde das Verfahren gegen den ermordeten Fotografen eingestellt.

Juri Reetz galt in der Berliner Kunst- und Promiszene jahrelang als gefragter Fotograf. Viele Prominente standen für ihn vor der Kamera, und er war bekannt für seine stilsicheren Inszenierungen. So meldete sich beispielsweise Weggefährte Julian F. M. Stoeckel (37) nach Bekanntwerden seines Todes erschüttert auf Instagram zu Wort: "Ich bin schockiert und sprachlos! Am Montagnachmittag ist mein lieber Freund Juri Reetz ermordet worden! Ich bin tief erschüttert und traurig."

Instagram / jurireetz Fotograf Juri Reetz, Oktober 2021

Instagram / jurireetz Juri Reetz beim Fototermin mit Eric Sindermann und Sarina Kolibal

