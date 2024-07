Lebenspartner verrät: Grab von Jürgen Marcus(†) wird verlegt

2018 ist der deutsche Schlagerstar Jürgen Marcus (✝69) verstorben. Nach seiner Einäscherung wurde die Urne in einem Grab in Nantwein, Bayern, zur Ruhe gelegt. Jetzt soll die Ruhestätte allerdings gestört werden. Wie Nikolaus Fischer, der Lebensgefährte des Sängers, nun gegenüber Bild erzählt, wird er das Grab öffnen lassen und die Urne nach München mitnehmen, wo er zurzeit lebt. "Ich habe fast eine Stunde Fahrzeit bis zum Grab. Es ist einfacher, wenn ich die Pflege des Grabes in die Nähe meines Wohnortes verlegen kann", erklärt der 59-Jährige.

Vor seinem Tod kämpfte Jürgen lange mit der Lungenkrankheit COPD. Bis zu seinem Tod hatte Nikolaus sich um den Musiker gekümmert. Wie das Blatt berichtet, wird das Grab immer noch jedes Jahr von Hunderten von Fans besucht. Das bedeutet Nikolaus viel, wie er verrät: "Es überrascht und berührt mich noch immer, wie viele Anhänger Jürgen nicht vergessen haben. Gerade hätte er im Juni seinen 76. Geburtstag gefeiert. Es lagen auch an diesem Tag wieder viele Blumen seiner Fans auf der Grabstätte."

Jürgen feierte in den 70ern seine größten Erfolge mit dem Schlager-Hit "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben". Doch seine Fans begeisterte er auch mit Songs wie "Ein Festival der Liebe" und "Ein Lied zieht in die Welt hinaus". Insgesamt veröffentlichte er während seiner Karriere fast zwanzig Alben. Im Jahr 1991 hatte er sich als schwul geoutet – er war damals der erste deutsche Schlagermusiker gewesen, der sich das getraut hatte. Nur vier Jahre später kamen er und Nikolaus zusammen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikolaus Fischer und Jürgen Marcus, 2006

Anzeige Anzeige

Action Press / United Archives GmbH Jürgen Marcus, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de