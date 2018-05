Große Trauer in der deutschen Schlagerwelt! Den Namen Jürgen Marcus (69) kennen die jüngeren Musik-Fans vielleicht nicht sofort, aber dafür sind seine Songs umso berühmter. Mit Nummern wie "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" feierte der Musiker in den 1970er-Jahren große Erfolge. Doch in den letzten Jahren zog sich Jürgen aus der Öffentlichkeit zurück, da eine Lungenerkrankung bei ihm diagnostiziert wurde. Jetzt ist der Sänger verstorben!

Diese traurige Nachricht bestätigte sein Management vor wenigen Augenblicken: Demnach ist der bürgerliche Jürgen Beumer im Alter von 69 Jahren in München gestorben. "Schweren Herzens gebe ich bekannt, dass Jürgen Marcus den Kampf gegen die chronische Lungenkrankheit COPD verloren hat", gab sein langjähriger Lebensgefährte und Manager Nikolaus Fischer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt.

Seit 2002 litt der Musiker an der tückischen Krankheit, wegen der er seine Karriere beenden musste. Mit seiner bekanntesten Single "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" schaffte es Jürgen 1972 auf Platz zwei der deutschen Charts. Der Song wurde von Jack White produziert.

Thüringen Press / Action Press Jürgen Marcus in der Sendung "Verstehen Sie Spaß?"

Public Address /Action Press Jürgen Marcus, Schlager-Star

Clemens Bilan / Freier Fotograf / Getty Images Jack White, Musikproduzent

