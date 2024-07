Nach Trennung: Hat Chiara Ferragni schon einen neuen Lover?

Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass sich Chiara Ferragni (37) und Fedez (34) nach sechs gemeinsamen Ehejahren getrennt haben. Bisher bestätigte lediglich der Rapper ihre offizielle Trennung. Nun äußert sich auch Chiara, die aktuell eine Auszeit in dem toskanischen Badeort Forte dei Marmi genießt, erstmals zum Ende ihrer langjährigen Beziehung. Laut Bild habe ein Fan die Influencerin in ihrem Urlaub mit folgenden Worten angesprochen: "Jedes Mal, wenn ich dich sehe, wirst du schöner. Aber warum fühlst du dich so gut?" Auf diese Frage soll Chiara eine klare Antwort gehabt haben: "Trennung!" Doch könnte hinter dem neuen Glück der Italienerin auch eine neue Liebe stecken? Italienische Medien spekulieren, dass sie diese bereits gefunden hat und es sich bei Chiaras neuer Flamme um den italienischen Orthopäden Andrea Bisciotti handeln könnte.

Chiara soll den 29-Jährigen wohl über gemeinsame Freunde in dem kleinen Urlaubsort am ligurischen Meer kennengelernt haben. Seitdem sei die zweifache Mutter auffallend oft dort gesehen worden. In ihren Storys auf Instagram teilt sie in den vergangenen Tagen Urlaubsbilder und schreibt dazu mysteriöse Liebesbotschaften wie: "Ich wünschte, du wärst hier" oder "Verliebe dich in jemanden, der gleichzeitig dein sicherer Ort und dein größtes Abenteuer ist". Ob Chiara dabei von dem toskanischen Traumatologen spricht, ist noch unklar.

Im vergangenen Monat kursierten bereits Gerüchte, dass die Bloggerin mit einem neuen Mann anbandelt. Dabei sollte es sich um den Erzfeind ihres Ex, den Rapper Tony Effe (33), handeln. Die italienische Zeitung Chi veröffentlichte Bilder, die die beiden bei einem gemeinsamen Abendessen in Mailand zeigen. Wie Deejay berichtete, spekulierten auch Fans im Netz bereits über eine mögliche Romanze zwischen Tony und Chiara. Die beiden sollen vermehrt die Social-Media-Beiträge des jeweils anderen gelikt haben.

Instagram / andreabisciotti Andrea Bisciotti

Getty Images Fedez und Chiara Ferragni

