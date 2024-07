Cheyenne Ochsenknecht spricht offen über Wilsons Baby-News!

Jetzt ist es endlich offiziell: Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) wird zum ersten Mal Vater! Das bestätigt nun seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (23) bei der About You Fashion Show in Berlin gegenüber RTL. "Es war jetzt endlich mal Zeit, dass er Papa wird. Er ist der beste Onkel und liebt meine Kinder wie seine eigenen", plaudert die Beauty aus dem Nähkästchen. "Ich hab mich so gefreut und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass die beiden ein Kind kriegen", erzählt sie euphorisch.

Bereits wenige Stunden davor ließ Cheyenne die Bombe auf Instagram platzen: In ihrer Story teilte sie zwei niedliche Bilder, auf denen der Babybauch von Wilsons Partnerin zu sehen ist. Auf einem sieht man das Model, wie sie die Babykugel liebevoll umarmt. "Größter Fan", schrieb sie zu dem Foto und markierte ihren Bruder. Auf einem weiteren Schnappschuss hält sie ihre Hand auf den in eine Leo-Leggings verpackten Bauch. "Tanti wartet ganz ungeduldig", kommentierte sie das Foto. Die Größe des Babybauchs lässt sich dadurch auch schon ganz gut erahnen. Vom werdenden Papa selbst gibt es bis jetzt noch keine Reaktion zu den Neuigkeiten – auch wann das Kind zur Welt kommen soll, ist nicht bekannt.

Die 23-Jährige ist nicht nur selbst schon zweifache Mama, auch die Tantenrolle ist für sie nicht neu. Zu ihrer Nichte Snow Elanie (2), der gemeinsamen Tochter von ihrem Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (32) und Yeliz Koc (30), hat sie eine enge Verbindung: "Mir ist der Kontakt extrem wichtig. Snowy hat eine Seele aus Gold und ich möchte sie aufwachsen sehen", erzählte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Trotz der Vorgeschichte zwischen Snows Mutter und Jimi organisiere die Wahl-Österreicherin immer wieder Video-Calls mit der Kleinen und lade sie auch zu den Kindergeburtstagen ein.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht posiert mit dem Babybauch von Wilson Ochsenknechts Freundin

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Denkt ihr, dass sich Wilson bald zu den Baby-News äußern wird? Ja, ich glaube schon. Nein, da ist er gar nicht der Typ für. Ergebnis anzeigen



