In neuem Album: Michelle verarbeitet ihren Suizidversuch

Schlagersängerin Michelle (52) gab im Oktober vergangenen Jahres ihr Karriere-Aus bekannt. Bevor sich die Musikerin zurückziehen wird, veröffentlicht sie am 5. Juli allerdings noch ihr letztes Album. In ihrem musikalischen Werk verarbeitet die Künstlerin diverse Höhen und Tiefen ihres Lebens. Im Interview mit Bild gibt sie nun preis, dass sie und ihr Verlobter Eric Philippi über 72 Stunden lang das gesamte Leben der Sängerin aufgeschrieben und die prägendsten Abschnitte in ihrem neuen Album aufgegriffen haben. "Von meiner Pflegefamilie bis zu Tabuthemen wie meinem Suizidversuch in dem Lied 'Gespräch mit Gott'. Wenn man zwischen den Zeilen hört, ist da sehr viel Wahrheit mit dabei", erzählt sie.

Michelle wurde im Mai 2004 von dem Kindermädchen ihrer Töchter bewusstlos aufgefunden und umgehend in eine Klinik gebracht. Dort lag sie anschließend tagelang im Koma. Später kam heraus, dass es sich um einen Suizidversuch gehandelt hatte. Das Newsportal veröffentlichte damals Auszüge aus einem Buch, in dem sie aus der dramatischen Zeit berichtete: "Ich greife nach drei Fläschchen Antidepressiva und fülle die 90 Milliliter um in eine halbe Flasche Apfelschorle und schüttele kräftig. Ich habe keine Angst. Ich fürchte nicht das Ziel dieser Reise." Anschließend, so erzählte sie, sei sie in ein tiefes Loch gefallen, von der Dunkelheit umhüllt. Grund für diesen Schritt sei der Druck und die Verlogenheit der Schlagerbranche gewesen, womit sie nicht mehr zurechtkam.

Heute scheint es Michelle deutlich besser zu ergehen. Erst Anfang Juni überraschte die Schlagersängerin ihre Fans mit freudigen Neuigkeiten: Sie und ihr Liebster Eric haben sich verlobt. "Von der ersten Sekunde an war für mich klar, dass sie die Frau für mein Leben ist. Deshalb habe ich ihr vor ungefähr zwei Monaten die Frage aller Fragen gestellt", plauderte Eric in der Show "Schlagerboom" aus. Die beiden Turteltauben sind seit Sommer vergangenen Jahres ein Paar und zogen bereits vor wenigen Monaten in ein gemeinsames Zuhause.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Michelle, Celine Oberloher und Marie-Louise Reim im Jahr 2017

Instagram / eric_philipp Michelle und Eric Philippi im Mai 2024



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de