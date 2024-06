In Show verraten: Michelle und Eric Philippi sind verlobt!

Süße Nachrichten von Michelle (52) – der Schlagerstar ist verlobt! Vor einem Jahr machte sie ihr Liebesglück in der Show "Schlagerboom" öffentlich. Gemeinsam mit ihrem Partner Eric Philippi ist Michelle auch in diesem Jahr wieder zu Gast und kommt mit Moderator Florian Silbereisen (42) ins Plaudern. "Von der ersten Sekunde an war für mich klar, dass sie die Frau für mein Leben ist. Deshalb habe ich ihr vor ungefähr zwei Monaten die Frage aller Fragen gestellt", gesteht der Sänger. Strahlend verkündet auch die Blondine: "Du hast mich zur glücklichsten Frau gemacht – denn ich habe Ja gesagt."

Doch bei dem Paar läuten nicht nur bald die Hochzeitsglocken. In der vergangenen Woche sprachen die beiden bei "Stern TV am Sonntag" bereits über das Thema Familienplanung. "Wir haben öfter darüber gesprochen. Er ist 27 und er hat alles Recht der Welt zu sagen, dass er eigene Kinder haben will", erzählte Michelle. Doch es gibt einen Haken: Die "Und heut' Nacht will ich tanzen"-Interpretin kann keine Kinder mehr bekommen. Stattdessen ziehen die beiden eine Adoption in Erwägung. "Wir finden es toll, wenn man in einer Zeit wie heute einem Kind eine Perspektive und ein schönes Leben ermöglichen kann", betont auch Eric.

Dass Eric der Richtige für sie ist, da ist sich Michelle wohl ganz sicher. Vor wenigen Wochen feierten die beiden ihren ersten gemeinsamen Jahrestag. Zu diesem besonderen Anlass machte die Musikerin ihrem Auserwählten eine süße Liebeserklärung. "Es ist für mich das erste Mal, dass dieses Gefühl, zu wissen, er ist der Mann meines Lebens, auch nach mehr als einem Jahr noch da ist", schwärmte sie gegenüber Bild.

Michael Kremer / Future Image Michelle und Eric Philippi, Sänger

Instagram / eric_philippi Eric Philippi und Michelle im Dezember 2023

