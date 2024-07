Leyla Lahouar schießt wegen Lach-Emojis gegen Kim Virginia!

Leyla Lahouar (28) hat die Nase voll von Kim Virginia Hartung (29). Das macht die Dschungelcamp-Teilnehmerin aktuell in ihrer Instagram-Story deutlich, denn ein Kommentar der gebürtigen Mannheimerin provozierte sie besonders. "Mike (32) und ich, wir sagen: 'Wir wollen zusammenziehen, wir suchen in Frankfurt.' Presseartikel kommt: 'Leyla und Mike wollen ins Warme auswandern'", erzählt die Reality-TV-Bekanntheit und beschwert sich: "Dann kommt einfach Kim von der Ecke und macht Lachsmileys! Girl, nur weil du [...] nach Dubai ausgewandert bist und dort nicht mal eine eigene Unterkunft hast, Wohnung oder sonst was, sondern dich einfach bei irgendjemandem eingenistet hast, heißt es ja nicht, dass wir dasselbe machen wollen, Mausi!"

Hintergrund des Ganzen stellt ein Promiflash-Beitrag dar, dessen Thematik Kim mächtig zum Schmunzeln brachte: Er handelt von Leylas Plänen, mit ihrem Sonnyboy irgendwann auszuwandern. In der Kommentarspalte lässt der Ex-Flirt von Mike daraufhin einige lachende Emojis da. Warum sie derart amüsiert ist, verrät die Beauty hingegen nicht. Ihre einstige Dschungel-Mitstreiterin fühlte sich jedoch angesprochen und kommentierte unter dem Post: "Das mit dem Auswandern haben wir vor Monaten gesagt [...] und da ist eine gewisse Dame doch noch gar nicht ausgewandert!"

Mit ihren Worten spielte Leyla auf Kims Umzug an. Die 29-Jährige packte vor wenigen Tagen ihre Koffer und kehrte Deutschland den Rücken zu. Für sie ging es nach Dubai. Gegenüber Bild erklärte die Influencerin die Beweggründe für ihr neues Abenteuer. "Weil es sicherer ist. Natürlich gibt es auch Steuervorteile, aber die Sicherheit ist mir schon sehr wichtig!", behauptete die Medienpersönlichkeit und fügte hinzu: "In Miami wurde ich schon mit einer Waffe bedroht, in Mannheim hat mein Vater ein Messer abbekommen. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, auszuwandern."

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

