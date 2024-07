"Warmes Örtchen": Leyla und Mike Heiter wollen auswandern!

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) packt das Fernweh! Im Interview mit Express.de verrät die Influencerin, dass sie und ihr Partner tatsächlich übers Auswandern nachdenken: "Wir sind da beide ganz offen. Und wir wollen auch nichts überstürzen." Auf einen konkreten Ort haben sich die Turteltauben noch nicht festgelegt: "Ich war jetzt erst kürzlich in Los Angeles, das war echt toll. Aber auf Mallorca hat es uns zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Hauptsache, es ist ein schönes, warmes Örtchen."

Leyla und Mike hatten sich Anfang des Jahres im Dschungelcamp kennen und später lieben gelernt. Seit einigen Monaten sind sie nun offiziell ein Paar. Eine gemeinsame Zukunft können sich die beiden schon länger vorstellen. "Dass wir jetzt so schnell wie möglichzusammenziehen", antwortete Mike auf die Frage eines Instagram-Followers, was seine und Leylas nächste Schritte sind. Dass sich die beiden nach wenigen Monaten Beziehung eine gemeinsame Bleibe suchen, sei auf keinen Fall eine falsche Entscheidung: "Man lernt sich sowieso erst richtig kennen, wenn man zusammenwohnt."

Ob sich die beiden womöglich für Dubai entscheiden? Dorthin ist kürzlich erst Kim Virginia Hartung (29), Mikes Ex-Flirt und Leylas Erzfeindin, ausgewandert. Vor wenigen Tagen kümmerte sich die Reality-TV-Bekanntheit um alle offiziellen Termine und realisiert noch gar nicht, dass sie in dem Wüstenstaat ein neuesZuhause gefunden hat: "Kann gar nicht glauben, dass ich bald Dubaianerin bin… Falls das überhaupt so heißt." An Dubai schätze Kim vor allem die Sicherheit, wie sie gegenüber Bild erklärte.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wo sollten Leyla und Mike eurer Meinung nach hin auswandern? Los Angeles. Mallorca. Dubai. Ein anderes warmes Örtchen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de