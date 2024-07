Bei Party erwischt: Hat Tobey Maguire etwa eine neue Flamme?

Am vierten Juli wird in Amerika immer groß gefeiert, denn an diesem Tag ist der Unabhängigkeitstag. Auch die Hollywood-Stars lassen sich die Chance nicht entgehen, an diesem besonderen Feiertag die Sau herauszulassen. Zur größten Party in New York waren natürlich sämtliche Stars und Sternchen eingeladen. So auch Schauspieler Tobey Maguire (49) – und ganz offensichtlich verbrachte der Spiderman-Darsteller seine Zeit dort nicht allein: Wie Fotos des Abends zeigen, verließ er das Event an der Seite einer jungen Dame. Die beiden scheinen ziemlich vertraut, Tobey legt sogar eine Hand an die Taille seiner vermeintlichen Begleitung. Ob sich zwischen den beiden vielleicht eine kleine Romanze entwickelt hat?

Aber wer ist die junge Schönheit überhaupt? Es handelt sich um Lily Chee, eine Nachwuchsschauspielerin aus New York City, die auch als Model tätig ist. Sie ist 20 Jahre alt – und genau das entfacht im Netz auch ganz schön Aufruhr. Denn Tobey ist fast 30 Jahre älter als seine mutmaßliche Flamme. "Tobey dated Lily Chee, dabei könnte sie seine Tochter sein. Widerlich!" und "Lily ist nur drei Jahre älter als seine eigene Tochter Ruby", schreiben Skeptiker auf X. "Kein Wunder, dass er auf junge Frauen steht. Er ist genauso wie Leo", meint ein weiterer User und spielt dabei auf die dicke Freundschaft zwischen dem "The Great Gatsby"-Darsteller und Leonardo DiCaprio (49) an. Der Titanic-Star ist selbst dafür bekannt, Frauen in ihren frühen 20ern zu daten.

Im Jahr 2007 hatte Tobey die Mutter seiner beiden Kinder, Jennifer Meyer (47), geheiratet, die beiden trennten sich jedoch 2018. 2020 ließen sie sich dann offiziell scheiden. Seitdem wurde Tobey öfter mit einem Flirt gesehen, wie zum Beispiel mit dem Model Tatiana Dieteman, doch eine offizielle Beziehung hatte er seitdem nicht.

BlayzenPhotos / Backgrid Tobey Maguire und Lily Chee, 2024

Instagram / jenmeyerjewelry Tobey Maguire (r.) mit seiner Frau Jennifer Meyer und den gemeinsamen Kindern Ruby und Otis, 2021

