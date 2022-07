Echte Bros: Leo DiCaprio und Tobey Maguire genießen Urlaub

Leonardo DiCaprio (47) und Tobey Maguire (47) auf Reisen! Die beiden Hollywoodstars verbindet nicht nur die Leidenschaft für die Schauspielerei, sondern auch eine jahrelange enge Freundschaft. In den 90er-Jahren lernten sie sich bei einem Casting für eine Fernsehsendung kennen. Auch an wilden Männerabenden soll der "Titantic"-Darsteller seinem BFF stets als Wingman zur Seite gestanden haben. Inzwischen sind sie aber ruhiger geworden. Nun genossen Tobey und Leonardo einen entspannten gemeinsamen Urlaub.

Auf neuen Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sind die Filmstars in Saint-Tropez zu sehen. In der französischen Gemeinde besuchten sie gemeinsam ein Restaurant und verließen das Lokal gut gelaunt, wie vor allem Tobeys Lachen zeigt. Dabei kamen Leonardo und der Spiderman-Darsteller in ihrer legeren Kleidung total lässig daher. Beide trugen Shorts und ein schlichtes T-Shirt.

Im Gespräch mit People schwärmte Tobey im Jahr 2013 sogar offen von seiner Verbindung mit dem Oscar-Preisträger. "Leo und ich haben viel Vertrauen und Respekt füreinander." Dennoch sei ihre Freundschaft wie jede andere. "Wir lachen und plaudern viel miteinander", fasste er zusammen.

Getty Images Leonardo DiCaprio und Tobey Maguire, 2013

Getty Images Tobey Maguire und Leonardo DiCaprio beim Photocall von "The Great Gatsby" im Cannes, Mai 2013

Getty Images Tobey Maguire, Schauspieler

