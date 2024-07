Für Antonia war "Make Love, Fake Love" Zeit ihres Lebens

In der zweiten Staffel von Make Love, Fake Love suchte Antonia Hemmer (24) nach der großen Liebe. Obwohl sie und ihr Gewinner Xander gemeinsam aus der Show gingen, wurde aus den beiden nichts – dennoch schwärmt Toni jetzt in den höchsten Tönen von dem Format. "Ich bin auf jeden Fall selbstbewusster geworden, was das Daten mit Männern angeht: Ich traue mich auch mal, Männer anzusprechen [...] – wenn mir jemand gefällt", verrät die Blondine im Promiflash-Interview beim mates date "Summer Edition" und betont außerdem: "Es war einfach eine tolle Zeit – zwar eine kurze Zeit, aber es war so intensiv. Das war wirklich die Zeit meines Lebens!"

Bei "Make Love, Fake Love" hatte die Ex von Patrick Romer (28) kein Glück mit der Liebe – doch wie es jetzt aus? Im Verlauf des Promiflash-Interviews macht Antonia deutlich, dass sie aktuell nicht am Daten ist. Genaue Vorstellungen von dem zukünftigen Mann an ihrer Seite hat die 24-Jährige dennoch. "Typisch deutsche Kartoffel", lacht die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin.

Einige Monate nach der Ausstrahlung von "Make Love, Make Love" geht Toni also weiterhin als Single durchs Leben. Ihr damaliger Auserwählter ist hingegen schon wieder in einer Beziehung – doch was sagt die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin dazu? "Ich freue mich für Xander. Ich bin weder mit Xander noch mit Patrick im Schlechten auseinandergegangen. Ich wünsche ihm nur das Beste und ich freue mich für ihn, wenn er glücklich ist", stellt Toni außerdem im Interview mit Promiflash klar. Sie und ihr Ex-Lover selbst haben heute keinen Kontakt mehr.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

