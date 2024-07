Matthias Mangiapane verrät: Darum hält seine Ehe mit Hubert!

Seit 18 Jahren sind Matthias Mangiapane (40) und Hubert Fella (56) miteinander zusammen. 2018 wagten die beiden den Schritt vor den Traualtar. Im Rahmen des Mates Date "Summer Edition" verrät Matthias gegenüber Promiflash nun, wie er und sein Liebster es schaffen, auch nach so vielen Jahren glücklich miteinander zu sein. "Also unser Erfolgsrezept ist eigentlich, dass jeder tun und lassen kann, was er möchte", erzählt der Reality-TV-Star. "Es ist ja wirklich so, ich lasse meinen Mann alleine in den Urlaub fliegen, wenn der an den Ballermann möchte, und er lässt mich genauso mit meinen Mädels nach Ibiza fliegen. Ich glaube, zu einer Beziehung, die lange und gut funktioniert, gehört einfach Freiraum. Das ist einfach ganz, ganz wichtig", führt er weiter aus.

Auch getrennte Schlafzimmer und getrennte Bäder seien laut Matthias für jede gute Beziehung wichtig. Doch gibt es etwas, das der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer in seiner Ehe vermisst? "Ach, bei uns fehlt zum Glück eigentlich nichts. Wir haben zwei tolle Hunde, wir haben geheiratet, wir haben ein schönes Haus und wir genießen unser Leben in vollen Zügen", schwärmt die TV-Bekanntheit. Auch Kinder seien für ihn nach wie vor kein Thema. "Ich bin selbst noch ein halbes Kind, ich brauche keine Kinder", stellt Matthias klar.

In einem älteren Promiflash-Interview erklärte Matthias bereits, dass er keine Zeit für die Erziehung von Kindern habe: "Nicht bei meinem beruflichen Weg, den ich gehe. Ich bin dann doch viel unterwegs. Ich hätte gar nicht die Zeit, mich so intensiv um ein Kind zu kümmern, wie ich es mir wünschen würde." Sein Mann Hubert sehe das Ganze ähnlich. "Wir haben nie den Gedanken gehabt, eigene Kinder zu bekommen oder ein Kind zu adoptieren. Das war nie ein Thema", plauderte der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer aus.

Getty Images Matthias Mangiapane, TV-Star

WhatsApp Hubert Fella und Matthias Mangiapane im Mai 2023

