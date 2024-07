Nach EM-Aus: Hört Thomas Müller nun ganz beim DFB auf?

Gestern absolvierte Toni Kroos (34) sein letztes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Nachdem die DFB-Elf nun nicht mehr um den Titel des Europameisters 2024 kämpfen kann, vermuten einige Fans bereits, dass es auch Thomas Müllers (34) letztes Spiel im Trikot der Nationalmannschaft gewesen sein könnte. "Realistisch betrachtet, ist es schon möglich, dass das mein letztes Länderspiel gewesen ist", sagte der Münchner nach dem Schlusspfiff in den Stadionkatakomben, wie unter anderem RTL berichtet.

Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. "Ich werde mich im Nachgang mit dem Bundestrainer zusammensetzen", erklärte Thomas weiter und fügte hinzu: "Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Aber wie gesagt, realistisch ist das schon möglich." Ob die Fans neben Tonis Abgang womöglich auch noch auf Deutschlands Nummer 13 verzichten müssen, bleibt abzuwarten.

Dass die Zeichen aber eher auf Abschied stehen, vermuten einige Fans, nachdem Thomas nach der Niederlage sichtlich geknickt und mit Tränen in den Augen auf dem Rasen gestanden hatte. Anschließend schrieb er via Instagram-Threads: "Was für ein bitteres Aus bei der EM 2024. 1:2 gegen Spanien. Ich bin stolz, ein Teil dieses Teams zu sein!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Toni Kroos und Thomas Müller nach dem Match Deutschland gegen Schottland bei der EM 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller nach dem verlorenen EM-Spiel gegen Spanien

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie würdet ihr Thomas Müllers mögliche Entscheidung, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten, bewerten? Schade, aber verständlich. Überraschend, aber richtig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de