Nach Infektion: Madonna ist dankbar für ihre Gesundheit!

Madonna (65) feiert ihre Genesung! Im Juni des vergangenen Jahres wurde die Sängerin in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion zusammengebrochen war. Rund ein Jahr nach dem erschreckenden Vorfall zeigt sich der Popstar nun dankbar für seine Gesundheit. "Alles Gute zum 4. Juli. Heute vor einem Jahr kam ich gerade aus dem Krankenhaus nach Hause, nachdem ich eine lebensbedrohliche Krankheit überlebt hatte, und war kaum dazu in der Lage, in meinem Garten eine Wunderkerze zu halten", erinnert sich Madonna auf Instagram zurück und ergänzt: "Ich habe mich auf wundersame Weise erholt und hatte ein unglaubliches Jahr. Danke, Gott. Das Leben ist schön!"

Dazu postet die "Hung Up"-Interpretin außerdem einige Schnappschüsse, auf denen sie unter anderem mehrfach mit einem mysteriösen Mann zu sehen ist. Während sie auf einem der Fotos Arm in Arm die Straße herunterlaufen, schauen sie sich auf einem anderen eng aneinandergedrängt ein Feuerwerk an. Auf einem weiteren Bild kuscheln die beiden sogar ganz vertraut auf der Couch – dabei liegt seine Hand auf ihrer Brust. Um wen es sich handelt, ist dabei nicht klar – allerdings ist es nicht der Boxer Josh Popper (31), mit dem Madonna zuletzt liiert war.

Bereits im Mai dieses Jahres machten erste Gerüchte die Runde, dass die Beziehung der Pop-Ikone und dem Sportler zerbrochen sein soll. Damals plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus, dass sie aufgrund von Madonnas Tour keine Zeit mehr füreinander gefunden hätten: "Madonna hat Josh monatelang kaum gesehen, weil ihr Terminkalender so hektisch war. Die Dinge sind einfach im Sande verlaufen."

madonna Madonna, Sängerin, mit einem unbekannten Mann

Instagram / _joshpopper Madonna und Josh Popper im August 2023

