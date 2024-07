So cool flitzt Prinz William auf seinem E-Scooter herum!

Prinz William (42) hat eine neue Art der Fortbewegung für sich entdeckt! In einem Video, das derzeit auf TikTok viral geht, ist der britische Thronfolger zu sehen, wie er auf einem elektronischen Roller über das Gelände von Schloss Windsor düst. Ganz entspannt flitzt er dabei über den Hof und in eine Unterführung hinein. Für seinen kleinen Ausflug trägt der älteste Sohn von König Charles III. (75) einen blauen Pullover, eine schwarze Hose und eine schwarze Sonnenbrille. Den Roller hatte sich der Prinz von Wales bereits im vergangenen Jahr zugelegt, wie The Sun damals berichtete. "Es ergibt einfach Sinn. Er saust zum Schloss, wenn er den König sehen muss. Von seinem Zuhause bis zu Schloss Windsor sind es zwei oder drei Meilen, also ist es mit dem Roller einfacher als mit dem Auto oder zu Fuß", erklärte ein Insider gegenüber dem Magazin.

Die Fans sind zumindest total begeistert von dem amüsanten Clip. "Mit dem Roller zu Schloss Windsor zu fahren, ist das Lustigste, was es gibt", witzelt ein Nutzer in den Kommentaren unter dem Video und ein anderer stimmt ihm zu: "Warum ist das so lustig? William ist so witzig." "Prinz William hat solche Dad Vibes und ich liebe es", schwärmt außerdem ein weiterer User, während ein Royal-Fan feststellt: "Ich hätte nicht gedacht, dass er so cool ist."

Dass William statt mit dem Auto zu fahren auf eine umweltbewusstere Alternative setzt, dürfte für die Fans des britischen Prinzen aber eigentlich keine große Überraschung sein: Bereits seit vielen Jahren macht er sich für verschiedene Umweltinitiativen stark. Außerdem rief er 2020 mit dem Earthshot Prize eine Preisverleihung ins Leben, die Organisationen und Initiativen auszeichnet, die sich gegen den Klimawandel engagieren. "Die Erde befindet sich an einem Wendepunkt. Wir stehen vor einer schweren Entscheidung: Entweder wir machen so weiter wie bisher und schädigen unseren Planeten unwiederbringlich, oder wir erinnern uns an unsere einzigartige Kraft als Menschen und an unsere ständige Fähigkeit zu führen, zu innovieren und Probleme zu lösen", schrieb William damals auf der Website.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Video von Prinz William? Ich finde es total lustig! Na ja, ich finde, das ist nichts Besonderes... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de